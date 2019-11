De Belgrano a Miami: cómo es el restaurante de Trocca que llegó a South Beach

Desde su apertura, hace exactamente un año, Orilla viene dando que hablar en la escena gastronómica local. Ahora, Fernando Trocca, Martín Pittaluga e Inés de los Santos redoblaron la apuesta inicial y llevaron su gastronomía y coctelería de autor hasta los Estados Unidos, más precisamente a la ciudad de Miami. En South Beach, una zona inusual para un restaurante de estas características, Orilla forma parte del nuevo hotel Urbanica The Euclid, cuyos dueños también son argentinos.

Paradójicamente, este proyecto nació hace tres años con la intención de establecerse en Miami. Sin embargo, los tres emprendedores se inclinaron por abrir primero un salón en Buenos Aires, también en el hotel Urbanica, pero de Bajo Belgrano. Hoy, con una historia a cuestas que suma valor agregado, llegaron a South Beach para replicar la propuesta en la que Martín aportó toda su experiencia como restauranteur, Fernando su inconfundible estilo culinario e Inés la impronta de sus cócteles.

Al igual que en Buenos Aires, el diseño y la ambientación del restaurante estuvieron a cargo de Agustina Aguilar, quien adaptó su trabajo al clima y el espíritu de Miami: es más abierto, con terrazas y más mesas al aire libre. Del mismo modo, el jefe de cocina y de salón y el bartender también fueron importados desde Buenos Aires: todos los puestos claves son ocupados por profesionales argentinos.

El concepto gastronómico de Orilla gira en torno a una cocina de autor rica, simple y bien ejecutada, con preponderancia del producto y las técnicas de cocción. “Tenemos un menú sencillo, muy claro, que todo el mundo entiende. Es un lugar donde la gente se siente cómoda, tanto físicamente como con la cocina: un restaurante donde se puede venir a comer cuatro veces por semana”, sintetiza Trocca.

Si bien no lo encasillan como un restaurante de carnes, ni tampoco argentino, el alma de Orilla es el josper, una parrilla al carbón que funciona como si fuera un horno; allí se cocinan la mayor parte de los platos de la carta. Con respecto a las carnes, ante la imposibilidad de conseguir cortes argentinos surgió la creatividad: ofrecen carne orgánica certificada uruguaya y cortes no tradicionales de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Sin embargo, también son protagonistas los vegetales y las materias primas de estación, un motivo por el cual tuvieron que emprender una exhaustiva búsqueda de pequeños productores y local farmers, ya que en Miami la cocina de producto no es un boom como en Buenos Aires. “En Argentina estamos acostumbrados a hablar directamente con los productores, en cambio, cuando llegamos acá nos dijeron “hay dos distribuidores que tienen todo lo que necesites”. Así fue que empezamos nuestra propia búsqueda para conseguir contactos y productos que no estuvieran en otras cartas y se dieran bien en esta zona”, agrega Inés de los Santos.

Por supuesto que los cócteles también son un gran diferencial de Orilla. “Tenemos tragos que no hay en otros bares, aportando nuestra mirada un poco más genuina. Yo vengo trabajando desde hace años con un estilo de coctelería que es muy distinta a la que se desarrolla en Estados Unidos, donde la propuesta está pensada en pos del consumo. Trasladamos algunos tragos de nuestra carta original, así fue que estuvimos un mes buscando huacatay fresco para hacer nuestro best seller, el Oeste Gin Tonic, hasta que lo encontramos en una huerta orgánica ¡a 70 kilómetros de distancia!”, explica Inés.

Con una propuesta gastronómica que incluye platos argentinos –hay milanesas y empanadas– pero encuentra su impronta en las técnicas internacionales y la materia prima de primera calidad, Orilla ya está sumando fanáticos también en Miami.