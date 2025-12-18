Toyota, mayor exportador de la industria automotriz argentina, cerrará un 2025 con un nuevo récord de ventas en la Argentina. Aunque, todavía, faltan los datos de diciembre, en 11 meses, la marca japonesa ya registró 93.714 unidades, según la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara), más que su, hasta ahora, hito: 93.571 patentamientos en 2023.

En tanto, en el plano industrial, recuperó producción. Después de haber caído de 181.200 en 2023 a 168.500 unidades en 2024, este año, la planta de Zárate hizo 184.000, de las cuales 177.000 corresponden a la plataforma Hilux (pick-up) y SW4 (SUV). Las otras 3000 son de Hiace, el utilitario que Toyota empezó a montar en el país a inicios del año pasado.

Para 2026, el objetivo es mantener el volumen de actividad, explicó su presidente, Gustavo Salinas, en un encuentro que realizó con la prensa en la sede de la empresa, en Martínez, para hacer un balance del año. No obstante, habrá una novedad: la Hiace argentina, que, hasta ahora, sólo se vende en localmente y en Brasil, se empezará a exportar a Uruguay.

Toyota incorporó Hiace a su complejo de Zárate, tras una inversión de u$s 50 millones, anunciada a mediados de 2023. La ensambla bajo un régimen especial que habilita la importación de kits de piezas para proyectos de baja escala. A medida que gane volumen -el proyecto, en una segunda fase, preveía 10.000 unidades anuales, se anunció en su momento-, el modelo deberá incorporar, gradualmente, desarrollo de piezas locales. Concebido para exportarse en un 70%, fue el primer producto que la planta, inaugurada en 1997, recibió en 23 años. Puesta en marcha en enero de 2024, inició sus exportaciones a Brasil hace tres meses.

“ El objetivo para 2026 es poder continuar con 180.000 unidades, que es la capacidad de la planta a pleno. Sobre todo, manteniendo mercados de exportación que son muy importantes para su sustentabilidad ”, indicó Salinas. Con una proyección de crecimiento de PBI del 4,5%, espera un impacto positivo en el mercado automotor. Sobre todo, en lo que pueda impulsar el crédito. “ Si hay tasas accesibles, eso puede potenciar al mercado automotor y llegar a las 700.000 unidades es posible ”, vaticinó.

Su gran apuesta en la carrera comercial es el Yaris Cross. “ Como el Corolla Cross, tendrá tecnología híbrida. Es un SUV compacto que nos da presencia en un segmento en el que no la teníamos ”, apuntó acerca del modelo, importado de Brasil y cuyo lanzamiento, previsto para noviembre, se postergó hasta fines de febrero, debido al accidente que sufrió la planta de Porto Feliz, Brasil, donde Toyota produce sus motores para los vehículos que fabrica en la región. En septiembre, un temporal destrozó la instalación, que recién retomó actividad a fines de noviembre.

En tanto, Salinas continúa trabajando en Hilux, modelo al que reconoce “en etapa final de esta generación”. La actual (octava) se lanzó en mayo de 2015, tras la inversión de más de u$s 900 millones que se hizo desde 2013 para desarrollarla y, también, expandir 50% la capacidad de Zárate.

“ Los proyectos que estamos trabajando son de largo plazo ”, indicó. Entre ellos, está el análisis de qué tecnología de motorización electrificada tendrá. Una decisión que la japonesa, que es líder local de esa categoría, aún no tomó y sus principales rivales, Ford y Volkswagen, quienes también producen en el país, ya definieron y están ejecutando inversiones. A ellos, habrá que sumar la incursión de Stellantis -con Fiat Titano y RAM Dakota- y la pick-up de media tonelada que desarrollará Renault. “ El segmento está cada vez más competitivo. Ofreceremos la opción que sea más adecuada a lo que necesitan los clientes ”, explicó el CEO de Toyota.

Es probable que la japonesa amplíe su gama local con un nuevo modelo. En tal sentido, varios paparazzi fotografiaron unidades camufladas de Tacoma, pick-up grande que se hace en México y se destina a los mercados de América del Norte.

“ La forma de probar las tecnologías es hacerlo en el lugar. La Argentina tiene condiciones de manejo y uso que son muy particulares. Incluso, probamos cosas acá para otros mercados de la región ”, explicó Salinas.