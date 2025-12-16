Noruega sorprende con una propuesta que redefine el turismo invernal: el Midnight Aurora Route, un tren panorámico diseñado para contemplar las auroras boreales desde la comodidad de un vagón acristalado.

La experiencia combina tecnología, sostenibilidad y confort, permitiendo admirar uno de los fenómenos más espectaculares del planeta sin exponerse al frío extremo.

¿Cómo es el tren panorámico?

Todos los vagones cuentan con techo y paredes de cristal, creando un espacio similar a un planetario móvil. Los asientos son reclinables y están orientados hacia el cielo.

La iluminación interior se mantiene al mínimo para garantizar la mejor visibilidad. Así, cada pasajero disfruta de una vista completa del espectáculo natural mientras viaja por los paisajes árticos.

Auroras boreales y ciencia en tiempo real

El tren no solo ofrece comodidad, también información. Está equipado con sistemas que monitorean la actividad solar y las condiciones atmosféricas, lo que permite avisar a los pasajeros sobre los mejores momentos para observar el fenómeno.

Además, guías especializados explican detalles científicos y enseñan técnicas para fotografiar las auroras.

Paradas estratégicas y experiencias únicas

Uno de los puntos más destacados del recorrido es la estación de Katterat, ubicada a casi 400 metros de altitud y accesible solo por tren. Allí, los viajeros disfrutan de bebidas calientes junto a una fogata y reciben consejos para capturar imágenes perfectas.

También se incluye acceso al museo local y la proyección de un documental sobre las luces del norte.

Horarios y temporada para viajar

El servicio opera entre septiembre y marzo, los meses con mayor visibilidad.

Octubre a mediados de diciembre: salida a las 19:00 desde Narvik y regreso a las 22:15.

Del 17 de diciembre a marzo: salida más tarde y regreso cerca de las 22:50.

Precio y cómo reservar

El costo es accesible: desde 1.495 coronas noruegas (aprox. 130 euros). El paquete incluye el trayecto completo, bebidas, snacks, guía fotográfica, acceso a Katterat y asistencia de expertos. Las reservas se gestionan a través de oficinas de turismo, agencias especializadas y operadores locales. Se recomienda reservar con antelación por la alta demanda.

Consejos para disfrutar la experiencia