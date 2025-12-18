La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 18 de diciembre de 2025 en México es de 17.99 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.11% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.02 pesos y un mínimo de 18.01 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.37%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -12.31%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, hubo dos días en los que se registró un aumento, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la estabilidad fue escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

Durante los doce meses pasados, el Dólar ha alcanzado un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 18 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 3.91%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.24%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha ganado valor en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un aumento en la confianza de los inversores y una posible mejora en la economía local.

Este comportamiento podría reflejar un fortalecimiento de la demanda del Dólar en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.