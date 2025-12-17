Los costos de endeudamiento en Estados Unidos deberían ser hasta un punto porcentual más bajos , afirmó el gobernador de la Reserva Federal Christopher Waller antes de una entrevista con el presidente Donald Trump para convertirse en el próximo titular del banco central del país.

Waller, el principal candidato interno para liderar la Fed, advirtió que el crecimiento del empleo en Estados Unidos está ahora “cerca de cero” y sostuvo que las tasas de interés deberían reducirse “a un ritmo moderado” el próximo año para sostener el empleo.

“ Estamos cerca de cero crecimiento del empleo —y eso no es un mercado laboral saludable ”, dijo el miércoles en la Cumbre de CEO de Yale.

“Todavía creo que estamos probablemente… entre 50 y 100 puntos básicos por encima del nivel neutral”, señaló Waller, en referencia al nivel de tasas que ni impulsa ni frena el crecimiento económico. “ Aún tenemos margen, podemos bajarlas. ”

Los comentarios de Waller se produjeron antes de una entrevista con el presidente estadounidense el miércoles por la tarde para el cargo de presidente de la Fed, en reemplazo de Jay Powell, cuyo mandato finaliza en mayo. En los últimos meses, Trump ha presionado de manera agresiva por tasas más bajas, criticando a Powell por no actuar con la suficiente rapidez.

La Fed recortó las tasas tres veces este año hasta un rango de 3,5% a 3,75%. Sin embargo, los responsables de política monetaria han estado divididos respecto de estas reducciones, mientras debaten si priorizar los riesgos para la inflación o para el mercado laboral.

Waller ha sido un firme defensor de los recortes de tasas, argumentando que la necesidad de actuar para sostener un mercado laboral debilitado supera cualquier riesgo inflacionario. “ No veo ninguna evidencia de que las expectativas de inflación estén despegando ”, afirmó el miércoles.

La contratación se ha enfriado con fuerza en los últimos meses. Un informe oficial publicado el martes mostró que la tasa de desempleo alcanzó en noviembre su nivel más alto en cuatro años. El mes pasado se crearon apenas 64.000 puestos de trabajo, según la Oficina de Estadísticas Laborales, una cifra que la Fed cree que podría ser en realidad hasta 60.000 menor.

“ No estamos viendo una caída dramática ni un mercado laboral que se desplome: simplemente sigue debilitándose, cada vez más ”, dijo Waller. “Por eso podemos avanzar a un ritmo moderado [de recortes de tasas]. No creo que tengamos que hacer nada drástico.”

Otros miembros del directorio de la Fed se han mostrado más cautos respecto de la necesidad de nuevas reducciones. Powell afirmó la semana pasada que los costos de endeudamiento “ahora se encuentran dentro de un amplio rango de estimaciones de su valor neutral”.

Waller es el candidato preferido entre economistas y personal de la Fed para reemplazar a Powell. Sus probabilidades aumentaron desde que esta semana se confirmó su entrevista con el presidente, pasando a ser el segundo favorito en los mercados de apuestas, detrás del director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, y por delante del exgobernador de la Fed Kevin Warsh.

Hassett, el principal favorito, ha generado preocupación en Wall Street sobre la independencia de la Fed debido a su estrecha relación con el presidente. El martes dijo que, si Trump tuviera una buena idea en materia de política económica, la transmitiría al directorio encargado de fijar las tasas del banco central.

Pero el miércoles, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, desestimó las preocupaciones sobre la idoneidad de Hassett para el cargo.

“ Creo que cualquier preocupación sobre el director Hassett es absurda ”, dijo Bessent. “Es un economista con doctorado, sumamente calificado, con opiniones propias bien formadas, y él, al igual que los demás, sería un muy buen presidente de la Fed.”

Waller afirmó que “absolutamente” subrayaría ante el presidente la importancia de la independencia de la Fed, aunque agregó que existen canales adecuados de comunicación entre la Casa Blanca y el banco central.

“ Sé que en el pasado, los presidentes de la Fed han hablado con el presidente… en momentos de crisis ”, señaló, citando como ejemplo la pandemia de Covid-19. “Eso no representa una amenaza para la independencia del banco central de ninguna manera.”

También destacó que el presidente de la Fed y el secretario del Tesoro mantienen un desayuno de trabajo cada dos semanas, algo que describió como “una cadena normal de comunicación en la que la información puede transmitirse desde la Casa Blanca al presidente de la Fed sobre cuáles son las posturas de la administración”.