Desde el 2025, los ciudadanos argentinos pueden ingresar a China sin visa para estadías de hasta 30 días. La medida, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026, forma parte de un programa de prueba impulsado por el Gobierno chino.

La exención aplica a titulares de pasaportes ordinarios y alcanza también a ciudadanos de Brasil, Chile, Perú y Uruguay, con el objetivo de facilitar el intercambio de personas y fortalecer los vínculos entre China y América Latina.

¿Qué significa que los argentinos puedan entrar a China sin visa?

La decisión implica que los argentinos ya no deberán realizar trámites consulares previos para viajar a China por períodos cortos. Hasta ahora, era obligatorio gestionar una visa en la embajada, presentar cartas de invitación, itinerarios, comprobantes de fondos y afrontar costos consulares que podían oscilar entre u$s 100 y u$s 200, además de gastos de gestoría.

Con la nueva medida, se elimina ese proceso burocrático, lo que permite viajes más ágiles, incluso de último momento, tanto por turismo como por negocios, estudios, visitas familiares, intercambios o tránsito.

¿Cuánto tiempo se puede permanecer en China sin visa?

El programa de exención de visado permite una estadía máxima de hasta 30 días consecutivos. La medida estará vigente por un año, desde el 1 de junio de 2025 hasta el 31 de mayo de 2026, período durante el cual será evaluada por las autoridades chinas.

Los motivos habilitados para el ingreso sin visa incluyen turismo, actividades comerciales, visitas familiares, intercambios culturales o académicos y tránsito, lo que amplía significativamente las posibilidades de viaje para los argentinos.

¿Por qué China tomó esta decisión?

La exención fue anunciada en el marco de la Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-CELAC, celebrada en Beijing, y se enmarca en una estrategia más amplia del país asiático para profundizar sus vínculos con América Latina y el Caribe.

La Declaración de Beijing y el Plan de Acción Conjunto China-CELAC 2025–2027 establecieron una hoja de ruta ambiciosa que incluye más de 100 proyectos de cooperación, programas de desarrollo y la oferta de 15.000 becas y capacitaciones para ciudadanos de la región en los próximos tres años.

¿Qué beneficios trae para Argentina esta apertura?

La medida abre oportunidades inéditas para estudiantes, docentes, técnicos, profesionales y empresarios argentinos, que podrán viajar a China con mayor facilidad para formarse, capacitarse o generar vínculos con universidades, centros tecnológicos y empresas.

En el plano económico, China es uno de los principales socios comerciales de Argentina y un actor clave en el comercio exterior, las inversiones en infraestructura y el financiamiento. La eliminación del visado facilita la participación en ferias internacionales, rondas de negocios y negociaciones comerciales.

En los últimos años, China también se consolidó como un destino turístico en crecimiento, impulsado por la viralización de contenidos en redes sociales que muestran desde la Gran Muralla hasta las ciudades futuristas como Shanghái y Chongqing, pasando por mercados tradicionales y templos milenarios.

A esto se suma un ecosistema de pagos digitales, sistemas de devolución de impuestos y una experiencia de viaje cada vez más fluida para extranjeros. No casualmente, en 2024 el ingreso de visitantes sin visa creció más de 112% interanual, y en 2025 el número de turistas extranjeros aumentó un 130%.

Un cambio clave en la relación entre Argentina y China

La exención de visado representa mucho más que una simplificación administrativa. Se trata de un salto cualitativo en la relación bilateral, que refuerza el vínculo estratégico entre Argentina y China, potencia el intercambio cultural, académico y comercial, y posiciona al país asiático como un destino más accesible para los argentinos.

Para el turismo, el comercio exterior y la educación, la medida abre un escenario de mayor integración, menores costos y nuevas oportunidades, en un contexto global donde China sigue consolidándose como una potencia económica y geopolítica clave.