Invierten u$s 12 millones en su tercer hotel en Miami y ya tienen a Nueva York en la mira

Los desarrolladores inmobiliarios Diego Colmenero y Charlie Porchetto llegaron al mundo de la hotelería casi de casualidad. En 2005, el tipo de cambio favorable al turismo los hizo pensar en no comercializar un edificio de monoambientes en Belgrano y, en cambio, convertirlo el Urbánica The Suites Hotel.

Con el tiempo, llegaron otro establecimiento en el mismo barrio y la posibilidad de expandir la marca fuera del país. La ciudad elegida: Miami, en South Beach, donde la cadena desembarcó con The Kaskades y The Meridian, este último construido sobre un emblemático edificio art-déco. Ambos hoteles ya facturan cerca de u$s 6 millones al año.

"Tenemos una ocupación superior al 80% todo el año. Y, siendo un hotel chico, The Meridian estuvo durante dos años en el primer lugar del ranking de hoteles de TripAdvisor para Miami", aseguró Porchetto.

Ahora, con una inversión de u$s 12 millones, ambos emprendedores inagurarán el próximo mes su tercer hotel en la ciudad de Florida, The Euclid, que contará, además, con un restaurante comandado por los chefs Fernando Trocca y Martín Pittaluga, y la bartender Inés de los Santos.

Mirá también Pese a la devaluación, Buenos Aires sigue siendo la segunda ciudad más cara de América latina Según un relevamiento de la Universidad Di Tella y Zonaprop, en septiembre, el metro cuadrado promedio cotizó u$s 3054 en la ciudad, detrás de los u$s 3453 de Santiago y por delante de los u$s 3021 de Montevideo. Córdoba está entre las más baratas

Aerolíneas busca facturar u$s 320 millones adicionales a los pasajes Prevé llegar a ese importe en 2021 por cuatro servicios: Aerolíneas Plus y canje de millas con bancos; transporte de cargar puerta a puerta de cabotaje y desde Miami; venta de paquetes turísticos y de productos adicionales en la reserva de tickets.

La propuesta gastronómica de cada uno de los hoteles de la cadena va de la mano con el público al que apuntan: viajeros de 25 a 50 años, que buscan una opción intermedia entre el lujo y la conveniencia. Esa opción, explicó Porchetto, los vuelve muy competitivos y les permite ofrecer value for money.

"Con esta nueva apertura sumaremos cerca de 150 habitaciones en Miami. Es una cantidad que nos permite una rentabilidad razonable", explicó Porchetto y detalló que la operación comercial de todos los hoteles se hace desde la Argentina.

Los planes de expansión no se detienen. El año próximo inaugurarán un nuevo hotel en la misma zona de Miami y ya están en proyecto otros dos alojamientos de 200 habitaciones cada uno. Por un lado, The Biscayne, en la zona emergente de Edgewater y por el The Beach, que se ubicará en un lote de más de 4000 m² sobre la costa en North Beach. En total, la inversión sumará cerca de u$s 160 millones.

El próximo paso será consolidarse fuera de Miami. Para eso, ambos emprendedores están buscando oportunidades en Orlando y Nueva York.

"Orlando es una gran opción, es una ciudad con mucho turismo y opciones de entretenimiento en la que sería genial estar. Para Nueva York, ya estamos viendo dos posibles lotes en Manhattan. Sería un gran paso para nosotros, por todo lo que significa esa ciudad", agregó.

Una segunda etapa incluirá la posibilidad de desembarcar en la Costa Oeste de los Estados Unidos o en otras ciudades de América latina.

"Hay mucho en el pipeline y estamos concentrados en mirar esos dos lotes en NYC. Lo más sencillo después de eso sería seguir por América del Sur o Central. La Costa Este también podría ser un destino, pero primero queremos estar más sólidos", concluyó.