En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7561 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

1° 7561 11° 9240 2° 7048 12° 2963 3° 5669 13° 0488 4° 7972 14° 7811 5° 6688 15° 4403 6° 8245 16° 3451 7° 3404 17° 6549 8° 8539 18° 0386 9° 7398 19° 7744 10° 5179 20° 0231

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.