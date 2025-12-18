En esta noticia

En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7561 - Escopeta

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

 1°7561 11°9240
 7048  12°2963
 3°5669 13°0488 
 7972  14°7811 
 6688  15°4403 
 6°8245  16°3451
 3404  17°6549 
 8539  18°0386 
 7398  19°7744 
 10°5179 20°0231 

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.