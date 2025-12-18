En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7561 - Escopeta
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|7561
|11°
|9240
|2°
|7048
|12°
|2963
|3°
|5669
|13°
|0488
|4°
|7972
|14°
|7811
|5°
|6688
|15°
|4403
|6°
|8245
|16°
|3451
|7°
|3404
|17°
|6549
|8°
|8539
|18°
|0386
|9°
|7398
|19°
|7744
|10°
|5179
|20°
|0231
¿Qué significa soñar con escopeta?
Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles.
Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe abordar conflictos internos o externos que le están causando estrés.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.