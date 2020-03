Cóctel Negroni, Dry Martini y Old Fashioned receta original: cómo se prepara fácil en casa Los cócteles Negroni, Dry Martini y Old Fashioned son tragos clásicos. Cuál es la receta original y cómo prepararlos fácil en casa según los mejores bartenders argentinos.

Ante la cuarentena total y obligatoria por la pandemia de coronavirus, el after office ya no es posible en los bares... Pero sí en casa, donde también ahora es furor cocinar en familia desde pan casero hasta pastel de papas, bizochuelo, pizza y hamburguesas. ¿Cómo se preparan los cócteles clásicos Negroni, Dry Martini y Old Fashioned? ¿Cuál es la receta original? Reconocidos bartenders se sumaron a la campaña de concientización #YoMeQuedoEnCasa y en sus redes sociales compartieron videos y consejos para prepararlos puertas adentro en tiempos de Covid-19 .

1 - Negroni

Sebastián García (@soyelcantinero), director creativo de Presidente Bar, 3° en los 50 Best Bars of the World, subió a su cuenta de Instagram un video sobre cómo preparar un buen Negroni. "La potencia del gin, el amargo del Campari, el dulzor del vermú y el aroma cítrico de la naranja, logran la perfección!", escribió posteó sobre este cóctel con 100 años de historia.

Negroni: 6 recetas para preparar el cóctel de 100 años que sigue de moda Desde que me hablaron del Conde Negroni pensé -como muchos- que era un mito. O la creación de un gran publicista o genio del marketing. Era tan bueno el cuento, que no podía ser cierto. Y, la verdad, me equivoqué.

¿Cuál es su fórmula? Partes iguales (3 cl.) de vermú dulce, Campari y gin en un vaso corto, con mucho hielo y piel de naranja. Mirá el video y hacelo en tu casa.

2 - Dry Martini

Otro de los cócteles clásicos que Sebas Gasrcía mostró es cómo preparar un Dry Martini, un trago potente, elegante y perfumado. Se necesitan hielo, vermú rosso o bianco, gin, piel de limón y una aceituna para decorar. Pero mejor, mirá cómo prepararlo:

Dry Martini: el rey de las barras Antes que el martini, el gin. Y antes que el gin, el genever. Porque para entender algo más de ese clásico cóctel y de su bebida base, conviene remontarse a los orígenes.

3 - Old Fashioned

El Old Fashioned es otro gran cóctel clásico, que volvió a popularizarse con el personaje de Don Draper en la serie 'Mad Men', que se puede ver completa en Netflix.

La bartender Pipi Yalour, una de las millennials que revolucionó las barras de la Argentina, compartió la receta original, con una pequeña reversión: "Una receta de Old Fashioned retocado para hacer en casa. Lleva el bourbon que tengas a mano; yo usé amaro Averna para darle amargor, pero podés usar Cynar, Braulio o Montenegro; y óleo saccharum de pomelo como endulzante", posteó en Instagram.

El bartender y consultor de bares Lucas López Dávalos también tiene su reversión del Old Fashioned. Para hacerlo se necesita whiskey infusionado con maní 60 ml; Bitter angostura 2 golpes; Bitter Dram 2 golpes y jarabe simple 7.5 ml. "En un vaso de metal agregar los líquidos, hielo y refrescar por 40 seg. Luego en un vaso frío con un cubo de hielo servimos el cóctel y para terminar apretamos un botón de piel de naranja. #SALUD ����", posteó en su cuenta de Instagram.