50 Best Bars: un bar porteño salió tercero a nivel mundial y Mejor de Sudamérica Florería Atlántico, el bar creado en 2013 por el reconocido bartender Tato Giovannoni, quedó en el puesto 3º en The World's 50 Best Bars, el ranking de las barras más prestigioso y fue declarado el mejor de Sudamérica.