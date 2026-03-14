Al regreso de la comitiva presidencial de la gira internacional, el Gobierno reactivará esta semana la actividad local. El presidente Javier Milei visitará dos provincias y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará la primera reunión de Mesa Política desde la apertura de sesiones, para poner en marcha la agenda legislativa. El mandatario llegará de Madrid, España, el domingo por la mañana, para ya el lunes emprender su viaje a la provincia de Córdoba, donde disertará en la sede de la Bolsa de Comercio local para inaugurar las actividades del 2026. Lo precederán el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur, y el presidente de la Bolsa, Manuel Tagle. Su discurso está previsto para el mediodía en la sede del Parque Empresarial Aeropuerto. Ante la consulta de este medio, fuentes de la provincia confirmaron que no estará presente el mandatario Martín Llaryora, quien hasta este fin de semana se encontraba en su gira por Estados Unidos en el marco de la organización de la Cámara de Comercio de los EE.UU. en Argentina (AmCham). El jueves finalizó al primera etapa en Nueva York para trasladarse a Washington DC, donde tiene previstas reuniones en el National Security Council, el Departamento de Estado, la Universidad de Georgetown y el Banco Mundial, y busca cerrar créditos por cerca de u$s 250 millones para obra pública. La siguiente provincia que visitará Milei es la de Tucumán, donde el próximo jueves 19 de marzo participará del Foro Económico del NOA (FENOA), un evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad. Además, tiene previsto llevar adelante un acto político en la ciudad Yerba Buena en el marco del “Tour de la Gratitud”, la gira federal que encabeza como agradecimiento por el apoyo electoral. Del primer evento también participará la senadora Patricia Bullrich, el consultor Jorge Giacobbe, el CEO de Globant, Martín Migoya, y el titular de La Libertad Avanza en Tucumán y exministro del Interior, Lisandro Catalán. El referente se mantuvo activo después de renunciar al Poder Ejecutivo como referente violeta en la provincia, que atraviesa en este momento un contexto social y político revolucionado. Por un lado, la actividad en sí fue cuestionada por las inundaciones que atraviesan en la provincia que gobierna Osvaldo Jaldo desde el pasado martes 10 de marzo. La situación de emergencia se desencadenó con el desborde del Río Marapa en La Madrid y la magnitud escaló al punto de que cayeron cerca de 200 milímétros en apenas 48 horas, producto del fuerte temporal. Fuentes de Presidencia por ahora ratificaron que el evento sigue en pie. Además, un hecho político que protagonizó la provincia durante los últimos días, también a raíz del conflicto por la emergencia, fue el caso de agresión al diputado Federico Pelli, quien fue intervenido quirúrgicamente el jueves tras sufrir una fractura del tabique nasal producto de un cabezazo que le dio Marcelo “Pichón” Segura, hombre vinculado al ministro del Interior de Jaldo, Darío Monteros. “Esto es lo que tenemos del otro lado”, destacó Milei en relación al episodio de violencia en Tucumán en X. También se comunicó por llamada con el diputado ara brindarle su “total y absoluto apoyo” tras el ataque, y le pidió que rinda cuentas ante la Justicia. Catalán además fue a visitarlo en el hospital. En tanto, desde la Casa Rosada se espera que haya movimiento también el martes, por la reunión de Mesa Política. El encuentro, postergado un día para acompañar a Milei a Córdoba, se llevará adelante por primera vez desde la sanción de las reformas de extraordinarias y, además, será la primera muestra de unidad desde el estadillo interno entre la secretaria general, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, por los cambios en el Ministerio de Justicia. El encuentro, a su vez, es encabezado por Adorni, quien estuvo al frente de la polémica por el viaje de su esposa en el avión oficial a Nueva York, y desató también especulaciones puertas adentro sobre la estrategia defensiva. Especialmente, las teorías abundaron por la filmación de él, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiéndose a un jet privado rumbo a Punta del Este en febrero. Los humores internos que siguen tensos por las acusaciones deberán volver al estado de “tregua” que tuvo durante el verano para poder delinear en conjunto la estrategia por las reformas. Tal como contó El Cronista, la idea es que primero el foco esté puesto en sancionar de una vez por todas la ley de Glaciares, y empezar a tratar la modificación de Financiamiento Universitario, mientras que cada ministerio prepara el envío de su paquete. De la mesa también forma parte la senadora Patricia Bullrich, quien llevará adelante una primera sesión de ordinarias en la Cámara alta para aprobar 150 ascensos militares y el pliego del camarista Carlos Mahiques, padre del flamante ministro de Justicia, el miércoles a partir de las 14. Otro tema que se meterá en la agenda del Senado es la polémica por las dietas, ya que LLA rechazó percibir más aumentos, pero aún deben definir una estrategia para determinar cómo proceder. También estará presente el ministro del Interior, Diego Santilli, quien todavía no tiene fecha para retomar su gira federal para reunirse con gobernadores, pero fue uno de los pocos que se quedó en Buenos Aires la semana pasada. También lo hizo el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, quien también continuó con su agenda en la desértica Casa Rosada. También se sumará el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien se encuentra enfocado en tres cuestiones: constituir las comisiones con titulares de LLA para garantizarse un camino cómodo para el tratamiento de las futuras reformas -la semana que viene se conformarán 18 comisiones, dentro de las cuales Salud y Discapacidad quedarán en manos libertarias-, y organizar las audiencias púbicas para Glaciares. Las audiencias están agendadas para el 25 y 26 de marzo, la segunda por zoom, y este viernes continuaron en alza la cantidad de inscriptos hasta 45.000. La idea que barajan dentro del entorno oficialista es garantizar alternativas asincrónicas para que, por escrito o por video, puedan participar todos, y de esa manera no extender los días. El objetivo: en abril volver a la seguidilla de aprobaciones en el Congreso.