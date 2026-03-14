La pasta es uno de los platos más preparados en las cocinas del mundo porque combina facilidad, rapidez y sabor. Aunque la preparación parece simple, muchos resultados fallidos se deben a pequeños detalles en la cocción que afectan la textura y la forma en que se mezcla con la salsa. Sin embargo, existe un secreto que utilizan los chefs más reconocidos de todo el mundo y que permite tener un plato de pastas perfecto y en el punto justo de la pasta. Ese truco consiste en terminar la cocción de la pasta dentro de la salsa y sumar una pequeña cantidad del agua donde se cocinó, lo cual ayuda a unir todos los sabores y a conseguir una consistencia mucho más equilibrada. El secreto comienza antes de que termine la cocción de la pasta. En lugar de cocinarla completamente en el agua, se recomienda retirarla uno o dos minutos antes del tiempo indicado en el paquete para que aún conserve cierta firmeza. En ese momento la pasta se pasa directamente a la sartén donde se encuentra la salsa caliente. Durante ese breve tiempo final se completa la cocción mientras la pasta absorbe parte del sabor de la preparación. El detalle clave aparece al agregar una cucharada del agua de cocción de la pasta. Ese líquido contiene almidón liberado durante la cocción y funciona como un espesante natural que ayuda a emulsionar la salsa. Gracias a este proceso la salsa se adhiere mejor a la pasta y se genera una textura más cremosa, un resultado típico de muchas recetas italianas tradicionales. El proceso comienza con una olla amplia con abundante agua para permitir que la pasta se cocine de manera uniforme. Tapar la olla mientras se calienta el agua ayuda a alcanzar la ebullición más rápido y evita que no quede a una temperatura inferior. La sal se agrega cuando el agua comienza a hervir para evitar que se retrase el calentamiento. No es necesario incorporar aceite en la olla, ya que remover la pasta durante los primeros minutos suele ser suficiente para evitar que se pegue. Una salsa de tomate simple es una de las opciones más utilizadas para acompañar pastas y puede prepararse fácilmente en casa con pocos ingredientes.