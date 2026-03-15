El argentino Franco Colapinto protagonizó una destacada actuación en el Gran Premio de China de Fórmula 1 y finalizó en la décima posición, resultado que le permitió sumar un punto para el campeonato. La carrera quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes-Benz. El podio se completó con el británico George Russell, también con Mercedes, y su compatriota Lewis Hamilton, que compitió para Ferrari. El piloto argentino, que corre para Alpine F1 Team, había clasificado en la duodécima posición, pero largó décimo debido a las bajas por problemas mecánicos de los McLaren del británico Lando Norris y del australiano Oscar Piastri. Desde el inicio, Colapinto mostró un ritmo competitivo. En la largada superó a dos rivales y antes del final de la primera vuelta ya ocupó el sexto lugar, a pesar de haber comenzado la carrera con neumáticos duros, una estrategia que buscó extender el primer stint. Las primeras vueltas incluyeron la aparición de un safety car que alteró el desarrollo de la competencia. Varios pilotos aprovecharon la neutralización para ingresar a boxes, mientras que el argentino decidió mantenerse en pista y estirar su parada. Esa decisión lo llevó momentáneamente hasta la segunda posición. Con el correr de las vueltas, Colapinto cedió posiciones frente a autos con mayor rendimiento y a pilotos con neumáticos más frescos, aunque mantuvo un ritmo competitivo. En ese tramo protagonizó una sólida defensa frente al francés Esteban Ocon, piloto de Haas F1 Team. El momento de mayor tensión llegó en la vuelta 33. Tras ingresar a boxes para cambiar neumáticos, Colapinto sufrió un insólito choque cuando Ocon intentó superarlo en un sector sin espacio suficiente. El contacto provocó un trompo del argentino en la salida del pit lane. A pesar del incidente, el monoplaza no sufrió daños significativos y Colapinto logró retomar la carrera sin mayores inconvenientes. Con el paso de las vueltas recuperó terreno en el pelotón y avanzó hasta la décima posición, resultado que le permitió sumar un punto. El resultado tuvo un valor adicional para el piloto argentino: fue la primera vez que sumó unidades en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Estados Unidos de 2024, disputado en el Circuit of the Americas, en la ciudad de Austin. Con esta actuación, Colapinto volvió a meterse entre los diez mejores en una carrera marcada por incidentes, estrategias cambiantes y un ritmo competitivo en la zona media de la parrilla. El punto conseguido en China le permitió cortar una larga sequía y reafirmar su presencia en la máxima categoría del automovilismo.