Como cada año, Hollywood se prepara para celebrar una nueva edición de los Premios Oscar, el evento más influyente y esperado por la industria cinematográfica a nivel mundial. En este 2026, la Academia llega a su 98° edición y promete una ceremonia repleta de figuras, películas multipremiadas y un anfitrión que ya demostró su carisma en la gala anterior. La ceremonia de los Premios Oscar 2026 tendrá lugar el domingo 15 de marzo en el tradicional Dolby Theatre de Los Ángeles. Según informó la Academia, el evento comenzará a las 19:00 (EST) en Estados Unidos. En Argentina, la transmisión podrá verse desde desde las 21:00 a través de TNT con doblaje al español y TNT Series en idioma original. Además, quienes prefieran verlo por una plataforma de streaming podrán hacerlo a través de HBO Max. Por segundo año consecutivo, el presentador será Conan O’Brien, quien volverá al escenario como anfitrión de la gala. La Academia dio a conocer la lista oficial de películas nominadas y varias de las producciones ya pueden verse en plataformas de streaming. Estas son las candidatas al premio Mejor Película: La película dirigida por Ryan Coogler sigue a dos hermanos que regresan a su Mississippi natal para enfrentar una fuerza sobrenatural que acecha a la comunidad. Con 16 nominaciones, se convirtió en la producción más destacada del año, incluyendo la categoría principal. El film narra el camino de un grupo revolucionario tras su disolución y sus intentos por sobrevivir a un escenario político fracturado. Dirigida por Paul Thomas Anderson, obtuvo 13 nominaciones, entre ellas Mejor Película, Mejor Dirección y menciones para Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor. La nueva versión de Guillermo del Toro ofrece una reinterpretación visual y emocional del clásico de Mary Shelley. Compite por Mejor Película y destaca la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto. Bajo la dirección de Joseph Kosinski y con Brad Pitt al frente, esta producción logró varias nominaciones técnicas y consiguió meterse entre las candidatas a Mejor Película. El aclamado drama de Joachim Trier explora la memoria, la familia y las fracturas emocionales a través de una historia íntima protagonizada por Renate Reinsve, Stellan Skarsgård y Elle Fanning. Basada en la novela de Denis Johnson y dirigida por Clint Bentley, esta película es un drama introspectivo que sigue la historia de Robert Grainier, un trabajador ferroviario del oeste estadounidense a comienzos del siglo XX. Tras la trágica pérdida de su familia, Grainier queda marcado por el duelo y debe reconstruir su vida en soledad mientras observa cómo el país avanza hacia la modernidad. La nueva película de Yorgos Lanthimos, con Emma Stone y Jesse Plemons, mezcla thriller psicológico y comedia negra. La historia sigue a dos jóvenes obsesionados con teorías conspirativas que secuestran a la CEO de una gran empresa convencidos de que es una alienígena. El drama histórico dirigido por Chloé Zhao está basado en la novela de Maggie O’Farrell y protagonizado por Paul Mescal y Jessie Buckley. Relata el duelo de William Shakespeare tras la muerte de su hijo Hamnet y cómo ese dolor inspiró “Hamlet”. Dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura, es un thriller político ambientado en Brasil en 1977, centrado en un hombre que huye de su pasado durante la dictadura militar. El drama deportivo de Josh Safdie, con Timothée Chalamet, está ambientado en la década del 50 y sigue la vida de Marty Mauser, un joven obsesionado con el tenis de mesa que busca convertirse en campeón mundial en un ambiente dominado por las apuestas y la ambición.