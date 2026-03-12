El principal franquiciado de Remax en la Argentina decidió abrirse de la red y comenzar a operar con marca propia. La oficina que lideró el ranking de la compañía durante los últimos años en el país dejará el paraguas de la multinacional y pasará a funcionar como Red Suma, una empresa inmobiliaria independiente que busca posicionarse como uno de los jugadores más grandes del sector. Detrás del proyecto está Diego Mastrangelo, abogado y martillero público, quien encabezaba la oficina Remax Suma en Vicente López, considerada la más grande de la red en el país y una de las de mayor volumen en Sudamérica. La firma venía liderando distintos indicadores de desempeño dentro del sistema de franquicias y llegó a concentrar cerca del 4% de los ingresos totales de la red en la Argentina. La decisión implica abandonar el modelo de franquicia internacional y desarrollar una estructura propia, con marca, tecnología y estrategia comercial independientes. El lanzamiento oficial de la nueva empresa se realizó esta semana, luego de haber salido formalmente de la red de REMAX. “Sentimos que era el momento de evolucionar hacia una marca propia y continuar desarrollando nuestra filosofía de trabajo”, explicó Mastrangelo. Según el ejecutivo, la separación se produjo de común acuerdo con la compañía. El detonante fue un cambio reciente en las normativas internas de la red que modificó el esquema de crecimiento y participación de los agentes inmobiliarios. La oficina liderada por Mastrangelo venía operando con un modelo que incentivaba el crecimiento interno de equipos y líderes dentro de la organización. Sin embargo, las nuevas reglas de la corporación apuntaban a un esquema más limitado. “El modelo que nosotros desarrollamos promueve el crecimiento ilimitado de los agentes, incluso la posibilidad de que armen equipos. Las nuevas normativas iban en una dirección diferente y entendimos que era momento de seguir nuestro propio camino”, explicó. La estructura que ahora se independiza es de una escala poco habitual dentro del mercado inmobiliario local. La oficina cuenta hoy con 250 agentes activos, número que la empresa proyecta llevar a 300 hacia fines de 2026, además de un staff interno de casi 40 personas. Durante 2025 la compañía concretó más de 4000 transacciones inmobiliarias, de las cuales 889 se realizaron con crédito hipotecario. En ese mismo período captó 4268 nuevas propiedades y cerró el año con una cartera activa de alrededor de 1500 inmuebles. El negocio se gestiona desde un edificio corporativo en Vicente López donde la firma ocupa tres pisos y cerca de 1800 metros cuadrados de oficinas. “Construimos un ecosistema donde más de 250 agentes trabajan de forma colaborativa. Muchas operaciones se generan dentro de la propia oficina”, explicó Mastrangelo. El lanzamiento de Red Suma implicó desarrollar una infraestructura tecnológica y de marca completamente nueva. La inversión inicial ronda u$s 300.000, destinada principalmente al desarrollo de un software propio de gestión, al registro y posicionamiento de la nueva marca, a campañas de publicidad y a la ampliación de los espacios de trabajo en la sede de Vicente López. Uno de los principales cambios será operar sin el respaldo de una marca internacional instalada en el mercado. Para Mastrangelo, sin embargo, el volumen de operaciones que ya tiene la empresa y la red de contactos construida durante años permiten encarar la nueva etapa con una base sólida. “El desafío es vincularnos con el mercado como un actor individual y convertirnos en un referente del sector. Queremos llevar al mercado la cultura de trabajo colaborativo que desarrollamos durante estos años”, señaló. La estrategia de crecimiento de Red Suma no apunta por ahora a replicar el sistema de franquicias. En cambio, la empresa analiza desarrollar espacios de trabajo tipo coworking en distintas zonas del AMBA para facilitar el contacto de los agentes con clientes sin necesidad de concentrar toda la actividad en la sede central. El modelo de franquicias inmobiliarias también fue durante años motivo de conflicto con los colegios profesionales del sector. Las entidades cuestionaron el esquema de agentes que utilizan estas redes, al sostener que solo los corredores matriculados pueden intermediar en operaciones. Mastrangelo señaló que la decisión de operar con una empresa independiente también elimina ese frente de discusión. “Como no vamos a franquiciar, muchos de esos temas dejan de existir para nosotros”, explicó. Además, planea abrir al mercado su escuela de formación inmobiliaria, un programa de capacitación de 24 módulos que hasta ahora estaba destinado exclusivamente a agentes de la red. La apuesta es convertirse no solo en una inmobiliaria de gran volumen, sino también en una plataforma de desarrollo profesional para agentes del sector. “Durante casi veinte años aprendimos dentro del sistema. Ahora queremos llevar ese modelo al mercado con nuestra propia identidad”, resumió Mastrangelo.