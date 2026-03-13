Las fusiones y adquisiciones, a nivel global, mantendrían su impulso en 2026 tras aumentar un 40% hasta alcanzar los u$s 4,9 billones en 2025, el segundo valor más alto registrado, según el informe anual Global M&A Report 2026 de Bain & Company. Aunque es un informe global, Bain, una de las principales consultoras de negocios del mundo, identificó para la Argentina una “reinvención que se tradujo en movimientos de consolidación en sectores fragmentados —como banca, seguros, consumo y retail— en la salida de multinacionales que simplifican sus modelos globales y se re-enfocan en países de mayor escala“. Bain señaló casos como la venta de la láctea Saputo a una firma peruana o la puesta del cartel de venta de empresas como Carrefour -ahora en pausa- “ilustran cómo las compañías internacionales ajustaron su presencia en mercados de menor tamaño”. Este fenómeno, opinó Bain, independiente de la política local, responde a una tendencia global de eficiencia y concentración. La encuesta realizada por Bain a 300 ejecutivos de fusiones y adquisiciones de todo el mundo reveló que el 80 % espera mantener o aumentar la actividad de transacciones en 2026. Los líderes de todos los sectores también reconocen que muchos modelos de negocio tradicionales han alcanzado los límites de sus motores de crecimiento históricos. “Se dan las condiciones para otro año sólido en fusiones y adquisiciones tras el repunte casi récord del año pasado”, afirmó Suzanne Kumar, vicepresidenta ejecutiva de la práctica global de fusiones y adquisiciones y desinversiones de Bain & Company. Las empresas necesitan reinventarse urgentemente para adelantarse a las grandes fuerzas de la disrupción tecnológica, la economía posglobalización y los cambios en las fuentes de beneficios. Las fusiones y adquisiciones desempeñarán un papel fundamental en esta reinvención en 2026. Bain identifica oportunidades en sectores con ventajas comparativas: petróleo y gas, minería, agronegocios (incluidos lácteos) y la economía del conocimiento. En este último, la inteligencia artificial aparece como un motor transversal, incluso en energía, donde puede optimizar procesos y acelerar la transición. Las disrupciones tecnológicas, incluyendo los avances en inteligencia artificial, robótica y cuántica, también tendrán profundas implicaciones para la negociación de acuerdos este año. Casi la mitad de todos los acuerdos en la industria tecnológica ya tienen un ángulo de inteligencia artificial, una tendencia que se acelerará a medida que los actores de la industria busquen activos para el talento y la tecnología de inteligencia artificial. El informe, realizado antes del estallido de la Guerra de Medio Oriente, señala que la geopolítica y la posglobalización seguirán impulsando la estrategia de fusiones y adquisiciones en 2026 y más allá. Las empresas tomarán medidas más audaces para reforzar algunas partes de su presencia global y minimizar su exposición a las partes menos favorables. Las empresas de todos los sectores también recurrirán cada vez más a las fusiones y adquisiciones, incluidas las desinversiones y las escisiones, a medida que la evolución del sector ejerce presión sobre la estrategia de cartera, señala el informe. “Más de la mitad de las empresas encuestadas por Bain están preparando activos para su venta en los próximos años, impulsadas por el deseo de centrarse, liberar efectivo y aprovechar las valoraciones más altas del mercado actual”, describió. Para el mercado argentino, el ángulo común es la búsqueda de eficiencia y competitividad. El M&A de consolidación en sectores fragmentados —como banca, seguros, consumo y retail— se convierte en una herramienta clave para ganar escala y resiliencia en un entorno de presión competitiva y escasez de capital. La encuesta de Bain reveló que, a nivel global, el 45% de los ejecutivos utilizó herramientas de IA en fusiones y adquisiciones en 2025, más del doble que el año anterior. Aproximadamente un tercio de los negociadores utiliza sistemáticamente la IA en fusiones y adquisiciones o está rediseñando los procesos para ello. Más de la mitad espera que la IA tenga un impacto significativo en la forma en que se realizan las transacciones. Las empresas líderes ahora utilizan la IA para crear valor en todo el ciclo de las fusiones y adquisiciones, incluidas las etapas posteriores, como la ejecución de la transacción, la integración y el aprendizaje”. Un obstáculo importante para las fusiones y adquisiciones en 2026 es la elevada demanda de capital. A pesar de la sólida actividad de negociación de acuerdos en 2025, la proporción de capital asignado a fusiones y adquisiciones alcanzó su nivel más bajo en 30 años. Recientemente, las empresas han aumentado la reinversión a través de gastos de capital e investigación y desarrollo. A medida que las demandas competitivas de capital elevan el listón de los acuerdos, es esencial una reinvención disciplinada y la creación de valor, afirma Bain. Bain identifica cinco estrategias fundamentales para la estrategia de fusiones y adquisiciones en 2026: • Basar las fusiones y adquisiciones en el nuevo contexto estratégico. Los ejecutivos deben poner a prueba si las vías de fusión y adquisición y las operaciones específicas ayudarán a la empresa a competir mejor en los mercados más atractivos, a desarrollar capacidades más rápidamente o incluso a salir del mercado cuando ya no sean los mejores propietarios. • Que las grandes apuestas den sus frutos: las empresas que crecieron mucho más en medio de la ola de megatransacciones de 2025 deben garantizar la creación de valor. Las empresas ganadoras utilizarán una tesis de integración para establecer el orden adecuado de las operaciones, es decir, dónde estabilizar e integrar, y dónde y cuándo transformar, y estarán preparadas para tomar decisiones difíciles sobre qué abordar primero. • Adoptar una visión del potencial total en la etapa de due dilligence. Dado que el capital es limitado y el listón de las fusiones y adquisiciones es cada vez más alto, la diligencia ya no consiste solo en validar una operación, sino también en confirmar que la fusión o adquisición es el mejor uso del capital. Un enfoque riguroso y basado en tesis de la diligencia es la mejor manera para que los compradores poco frecuentes superen la curva de experiencia y compitan con compradores más experimentados. • Desarrollar una capacidad de fusiones y adquisiciones para la siguiente etapa. Las empresas que inviertan ahora en capacidades integrales de fusiones y adquisiciones estarán en mejor posición para competir por los activos, generar confianza en la creación de valor y obtener sinergias más rápidamente. • Actualizar la asignación estratégica de capital. Es fundamental mantener una visión a largo plazo y plurianual de la planificación del capital, con claridad sobre las grandes inversiones estratégicas en cuanto a plazos y tamaño para gastos de capital, fusiones y adquisiciones, e investigación y desarrollo. Los negociadores deben actualizar periódicamente esa visión para seguir siendo relevantes y articular claramente el papel estratégico de las fusiones y adquisiciones en la asignación de capital a los inversionistas.