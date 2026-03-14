Estudió geología, pero un viaje a Estados Unidos para conocer el Gran Cañón del Colorado terminó cambiando el rumbo de su vida profesional y lo llevó a incursionar en el mundo financiero. Es fundador y presidente del Grupo Latin Securities y uno de los impulsores de Raymond James Argentina, la firma surgida de la asociación con el banco de inversión estadounidense Raymond James. A lo largo de su trayectoria participó activamente en el desarrollo del mercado de capitales argentino y ocupó cargos relevantes en instituciones financieras y bursátiles. En esta entrevista, entre otros temas, repasa su experiencia trabajando con grandes referentes de los mercados emergentes, explica las claves para vincular a las compañías con los inversores internacionales y comparte su visión sobre el presente y el futuro del mercado de capitales argentino.