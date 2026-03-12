Este viernes 13 de marzo comienza una nueva edición del Lollapalooza Argentina y miles de fans se preparan para vivir tres días de música en el histórico Hipódromo de San Isidro. La nueva edición del festival reunirá a más de 100 artistas internacionales y locales en cinco escenarios, con shows de figuras como Sabrina Carpenter, Tyler, The Creator, Chappell Roan, Deftones, Skrillex, Lorde, Paulo Londra, Turnstile y Lewis Capaldi, entre muchos otros. Pero además de la música, el evento incorpora cambios en transporte, accesos, circulación dentro del predio y servicios para el público, que buscan mejorar la experiencia de los asistentes. El festival se realizará el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo, con apertura de puertas a partir de las 12:30. Para facilitar el regreso del público, la organización sumó un nuevo sistema de transporte con reserva online, que conectará el festival con distintos puntos estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires. Además, se reforzará el transporte público para quienes prefieran volver en tren o colectivo. La línea Mitre (ramal San Isidro – Retiro) tendrá servicio nocturno entre las 00:00 y las 03:00, con frecuencias de aproximadamente 15 minutos. Las líneas que circulan por la zona son: La organización recomienda priorizar el transporte público para evitar demoras al salir del predio. El ingreso al Hipódromo estará habilitado desde tres puntos principales: Para agilizar el acceso, se aconseja llegar con anticipación y consultar previamente el listado de objetos permitidos. Para quienes se acerquen en bicicleta, el festival contará con un estacionamiento exclusivo para bicis, una alternativa que busca fomentar un traslado más sustentable. También habrá espacios de estacionamiento en la zona del hipódromo, aunque se espera una alta demanda durante los horarios de ingreso y salida. Por ese motivo, la organización insiste en que el transporte público será la opción más rápida para moverse durante el fin de semana del evento. Dentro del predio no se aceptará efectivo ni tarjetas para compras de comida, bebida o merchandising. El único método de pago será Lolla Cashless, un sistema que funciona a través de la pulsera del festival. Los asistentes deberán: La recomendación es cargar crédito previamente en la web oficial, para evitar filas durante el evento. Quienes quieran disfrutar de los shows sin llevar mochilas o cascos podrán utilizar lockers de guardado dentro del festival. Cada compartimento tiene espacio suficiente para: Este servicio permite guardar pertenencias durante toda la jornada. La experiencia gastronómica será otro de los ejes del festival. El área Lolla Food reunirá más de 50 puestos de comida, con opciones que incluyen: Además, habrá puestos gratuitos de hidratación, donde los asistentes podrán recargar botellas de agua durante la jornada. Para quienes no puedan asistir, el evento se transmitirá en vivo a través de Flow, que emitirá los shows desde cuatro canales distintos. La cobertura incluirá recitales completos, entrevistas a artistas y contenidos especiales desde el predio.