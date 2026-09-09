La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este miércoles, 9 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.520, cifra que demuestra una diferencia de 0,33% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es mayor a cero, continuando así la racha alcista de días pasados. Este aumento sugiere un creciente interés y demanda por la moneda estadounidense, lo que podría generar implicaciones en el mercado cambiario. La tendencia se presenta como una señal de alerta para los actores económicos, quienes deben estar atentos a posibles fluctuaciones futuras.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, que se sitúa en 7.21%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 17.48%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

En los últimos 12 meses, el dólar blue ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central extinguió las impedimentos cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también notificó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: