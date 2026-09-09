La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este miércoles, 9 de septiembre de 2026 alcanzó los $ 1.485, cifra que señala una diferencia de 3,38% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de 1 en relación a los días anteriores. Esto indica un aumento en su valor, sugiriendo una creciente demanda o presión en el mercado que podría influir en el comportamiento futuro de la moneda.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 48.44%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 34.04%, lo que indica un comportamiento inestable y con muchas variaciones.

En los últimos 12 meses, el dólar oficial ha llegado a cambiarse en un máximo de $ 1.535, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Los ciudadanos que efectúen compras internacionales con su tarjeta estarán obligados a pagar la tasa oficial del dólar más un 30% en percepciones del impuesto sobre las Ganancias o sobre Bienes Personales, dependiendo del tipo de contribuyente.

No obstante, los usuarios pueden optar por realizar un stop debit y abonar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30%.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).