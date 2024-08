Sin VISA: las personas que consigan este documento podrán ingresar legalmente a Estados Unidos

Muchos jóvenes deciden emigrar a otras partes del mundo para tener nuevas oportunidades y beneficios, como una economía más estable y mejor calidad de vida, tal como se postula hoy Estados Unidos.

De todas formas, ingresar y residir legalmente en el país norteamericano puede ser complicado. Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos establecidos podrán hacerlo sin VISA.

El documento que te permite entrar a Estados Unidos





El Gobierno de Estados Unidos, mediante el Programa de Exención de visado o Visa Waiver Program (VWP), permitirá a ciudadanos de ciertos países ingresar por motivos de turismo o negocios.

Quienes cumplan con todos los requisitos y realicen la autorización electrónica de viaje, podrán acceder sin VISA por un periodo de hasta 90 días (El documento tiene hasta dos años).

¿Qué es el Visa Waiver Program?



El programa se configura como una alianza de seguridad entre Estados Unidos y los países afiliados, donde ambos deberán cumplir con requisitos relacionados con la lucha antiterrorista, entre los que se destacan:

Aplicar una ley antiterrorista,

Leyes de inmigración,

Nivel de confiabilidad en los documentos de viaje.

¿Cómo es el trámite para ingresar a Estados Unidos sin VISA?



Los interesados en aplicar tendrán que completar y enviar el formulario disponible en el Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (ESTA). Podrán obtener la autorización luego de las 72 horas hábiles.

Podrá ser gestionado en los canales oficiales, a un costo total de u$s 21 (u$s 4 corresponden a la solicitud y los otros u$s 17 se abonan una vez realizada la aprobación)

¿Qué países pueden ingresar a Estados Unidos sin VISA?



El Gobierno norteamericano detalló la lista de países que integrarán el Programa de Exención de Visas. Por el momento, Argentina no se encuentra dentro de los 41 mencionados.