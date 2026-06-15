A la hora de acompañar el mate, el café o el té, pocas preparaciones son tan elegidas como el budín de limón.

Sin embargo, una variante comenzó a ganar popularidad entre los amantes de la repostería casera por una característica muy especial: su increíble textura ligera, que le valió el nombre de “budín nube”.

Se trata de una receta simple, elaborada con ingredientes básicos que suelen estar en cualquier cocina, pero que incorpora algunos trucos en la preparación para conseguir un resultado mucho más esponjoso y húmedo que el de un budín tradicional.

¿Qué tiene de especial el budín nube de limón?

La principal diferencia de esta receta está en la consistencia final. Gracias a una técnica de batido adecuada y a una incorporación cuidadosa de los ingredientes secos, se obtiene una masa aireada que crece de manera uniforme durante la cocción.

Además de su textura suave, el intenso perfume cítrico y el equilibrio entre dulzor y frescura convierten a este budín en una opción ideal para desayunos, meriendas o reuniones familiares.

Ingredientes para preparar budín nube de limón

Para la masa:

3 huevos

180 gramos de azúcar

120 mililitros de aceite

200 gramos de harina leudante

120 mililitros de leche

Jugo de dos limones

Ralladura de un limón

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)

Una pizca de sal

Para el glasé de limón:

100 gramos de azúcar impalpable

Jugo de limón, cantidad necesaria

Paso a paso: cómo hacer un budín de limón súper esponjoso

El primer paso consiste en batir los huevos junto con el azúcar hasta obtener una mezcla clara, cremosa y con volumen. Este proceso permite incorporar aire, algo fundamental para conseguir la característica textura liviana.

Una vez alcanzado ese punto, se agregan el aceite, la leche, el jugo de limón, la ralladura y la esencia de vainilla. Se mezcla suavemente hasta que todos los ingredientes queden integrados.

Luego se incorpora la harina previamente tamizada junto con la sal. Para conservar el aire acumulado durante el batido inicial, es importante realizar movimientos suaves y envolventes, evitando trabajar la mezcla en exceso.

Foto: Pexels.

La preparación se vierte en un molde para budín previamente engrasado y enharinado, dejando espacio suficiente para que crezca durante la cocción.

Con el horno ya caliente a 170 °C, el budín debe cocinarse entre 35 y 45 minutos. Para comprobar que está listo, se puede introducir un palillo en el centro: si sale limpio, la cocción habrá terminado.

Una vez frío, se puede añadir un glasé elaborado con azúcar impalpable y jugo de limón para potenciar aún más el sabor cítrico.