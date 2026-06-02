Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció oficialmente el despliegue de una nueva estrategia para sus principales redes sociales y aplicaciones de mensajería. La compañia de Mark Zuckerberg presentó nuevas suscripciones bajo el nombre Meta One, una modalidad que busca sumar herramientas exclusivas, funciones premium y un acceso ampliado a la inteligencia artificial.

Esta iniciativa incluye el lanzamiento de versiones premium para las plataformas más utilizadas de su ecosistema: Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus. Según la compañía, este movimiento responde a la necesidad de abrir nuevas fuentes de ingresos en un contexto marcado por su fuerte inversión en el desarrollo de IA.

Naomi Gleit, jefa de producto de Meta, explicó que estas suscripciones están diseñadas para usuarios que buscan acceder a herramientas avanzadas y nuevas formas de interacción. Las funciones vinculadas a la inteligencia artificial se incorporarán de manera progresiva, marcando un cambio en la experiencia de uso tradicional.

Cuánto costarán Facebook Plus, Instagram Plus y WhatsApp Plus

De acuerdo con la información difundida por medios especializados internacionales, el costo de las suscripciones variará según la plataforma. Los planes de Instagram Plus y Facebook Plus tendrán un valor de 3,99 dólares mensuales y serán las opciones de mayor costo dentro del ecosistema Meta One.

Por su parte, la versión premium de la aplicación de mensajería más utilizada del mundo, WhatsApp Plus, tendrá un precio de 2,99 dólares por mes. Esta diferenciación de precios sugiere una estrategia segmentada según el tipo de uso y las herramientas que cada red social ofrece a sus suscriptores.

Desde la compañía liderada por Mark Zuckerberg aclararon un punto fundamental para la tranquilidad de su base de usuarios: las aplicaciones continuarán siendo gratuitas. El acceso a estas versiones premium será completamente opcional y convivirá con el modelo de uso estándar ya conocido.

WhatsApp, Facebook e Instagram.

Qué funciones nuevas tendrán las versiones pagas

Las herramientas premium de Meta One están orientadas principalmente a mejorar la personalización y la experiencia de interacción. En el caso de Instagram Plus, los suscriptores podrán extender la duración de sus historias por 24 horas adicionales y contarán con la posibilidad de visualizar historias ajenas sin aparecer en la lista de vistas, una de las funciones más demandadas.

Facebook Plus incorporará funciones similares, vinculadas a la privacidad y en una mayor gestión de la visibilidad de los contenidos. Para WhatsApp Plus, la versión paga permitirá fijar una mayor cantidad de chats en la pantalla principal y acceder a stickers exclusivos.

Al respecto, Meta adelantó que planea ampliar estas funciones con futuras actualizaciones, integrando progresivamente más servicios vinculados a Meta AI dentro de este plan.

La apuesta de Meta por la inteligencia artificial

El lanzamiento de Meta One ocurre en un momento clave para la industria tecnológica. Durante los últimos meses, Meta ha acelerado inversiones millonarias en inteligencia artificial para no quedar relegada ante competidores de la talla de OpenAI, Google y Microsoft.

Analistas del sector consideran que estas nuevas suscripciones son una pieza fundamental para diversificar los ingresos de la firma. La monetización de herramientas avanzadas dentro de sus plataformas más populares permite a Meta capitalizar su masiva base de usuarios de una forma distinta a la publicidad tradicional.

En paralelo, la compañía busca fortalecer la integración de la IA en la generación de contenidos y la mensajería. Esta tendencia ya comenzó a transformar el funcionamiento de las principales aplicaciones digitales del mundo, y Meta One se posiciona así como el vehículo para que estas innovaciones lleguen al usuario final.