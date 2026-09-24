Mucho antes de que existieran las pantallas, los algoritmos o las plataformas digitales, las personas ya se reunían alrededor de un tablero para competir, calcular riesgos y dejar parte del resultado librado al azar. Uno de los ejemplos más antiguos y mejor documentados es el Juego Real de Ur, hallado en las tumbas reales de la antigua ciudad de Ur, en la actual Irak, y datado entre aproximadamente 2600 y 2400 a. C.

El objeto no llama la atención solo por su antigüedad. Según registros del British Museum y de la Cuneiform Digital Library Initiative, el tablero conservado combina madera, concha y otros materiales, y pertenece a una familia de juegos de veinte casillas que circularon por distintas regiones del antiguo Cercano Oriente.

El Juego Real de Ur: azar, estrategia y una regla descifrada miles de años después

El Juego Real de Ur era un juego de carrera para dos participantes: cada jugador debía mover sus piezas por un recorrido determinado hasta sacarlas del tablero. La dinámica combinaba decisiones estratégicas con el azar de los lanzamientos. La reconstrucción de sus reglas se apoyó en una tablilla babilónica posterior, estudiada por Irving Finkel, especialista del British Museum, que permitió interpretar cómo podían moverse las piezas y qué función cumplían.

Lo más interesante es que no se trataba de un objeto aislado. La aparición de tableros similares en diferentes sitios arqueológicos sugiere que estos juegos formaban parte de prácticas sociales extendidas. En otras palabras, ya en la antigüedad el juego reunía tres elementos que siguen vigentes: competencia, cálculo y expectativa.

Foto: creada con IA por El Cronista.

Senet y el costado simbólico del juego en el Antiguo Egipto

Otro caso clave es Senet, uno de los juegos más populares del Antiguo Egipto. El Metropolitan Museum of Art explica que se jugaba sobre un tablero de 30 casillas, con piezas que avanzaban en zigzag y movimientos definidos por varillas o huesos.

Estos juegos de mesa antiguos no anticiparon una plataforma específica, sino una forma de entretenimiento que todavía reconocemos: reglas compartidas, incertidumbre, turnos, posibilidad de ganar o perder y una experiencia social alrededor del resultado. La diferencia es que, con el paso de los siglos, ese impulso se trasladó a nuevos soportes, desde los tableros físicos hasta los entornos digitales.

Dentro de esa oferta, uno de los diferenciales que Betsson destaca es su sección de jackpots, donde reúne juegos con premios millonarios, distintas categorías, como jackpots populares, misteriosos, fijos y Jackpot Play, y un registro de ganadores recientes. Esa amplitud permite explicar por qué la marca busca posicionarse como una de las plataformas de referencia en el mercado argentino de casino online.

En ese ecosistema, plataformas como Betsson aparecen dentro de una oferta digital que debe funcionar con controles, herramientas de autocuidado y acceso exclusivo para mayores de 18 años. Además, comunica recursos de juego responsable, como límites de tiempo y depósito, recordatorios de actividad y opciones de autoexclusión, aunque el eje histórico de esta historia está en algo más amplio: la permanencia del juego como práctica cultural desde hace miles de años.

Antes de finalizar, cabe señalar que las apuestas deben ser siempre una actividad recreativa, nunca una forma de generar ingresos o recuperar pérdidas. Si el juego deja de ser una elección controlada, es importante pedir ayuda profesional. En CABA, la línea de orientación de LOTBA atiende en el 0800-666-6006 y también está disponible la Línea 108, de lunes a viernes de 9 a 17. Pedir acompañamiento a tiempo es un paso importante para cuidar la salud y el bienestar personal.