Celebrar a las mamás capitalinas es una de las tradiciones más arraigadas y que generan mayor valor para la Ciudad de México. Este año, la derrama estimada por el Día de las Madres para la capital del país asciende a MXN $5,901 millones, lo que representa un incremento de prácticamente 10% en relación con lo ocurrido el año pasado, incluso en un entorno de contracción económica. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México adelantó que cada familia que festeje a su mamá gastará entre MXN $1,400 y MXN $1,900. Esta proyección refleja un panorama favorable para la actividad económica local y el fortalecimiento del consumo interno, aseguró Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente del organismo empresarial. Los principales regalos para esta fecha, según la Canaco, incluyen la tradicional comida, ropa, zapatos, accesorios, perfumes, cosméticos, flores, pasteles, electrónicos y telefonía celular. “El nivel de gasto proyectado confirma el valor de esta tradición, al tiempo que impulsa la reactivación y el crecimiento de miles de negocios en la ciudad”, subrayó el líder empresarial. En este sentido, la Canaco CDMX pidió a la ciudadanía realizar sus compras en el comercio formal, lo que garantiza calidad en los productos y fortalece la economía local. Asimismo, exhorta a los establecimientos a ofrecer promociones atractivas y un servicio de excelencia para capitalizar este incremento en la demanda. El Día de las Madres es la tercera temporada que genera mayor derrama económica en la Ciudad de México, de acuerdo con la Canaco. El festejo maternal solo es superado por la temporada navideña, que el año pasado dejó una derrama de MXN $114,889 millones. El segundo lugar corresponde al Buen Fin, que en 2025 generó MXN $65,305 millones, todo esto con base en datos de la Canaco CDMX. El festejo del 10 de mayo tiene una tradición de 104 años, pues fue establecido en 1922 y México fue uno de los primeros países en celebrar esta fecha en toda Latinoamérica.