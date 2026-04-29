La falta de suelo y el boom del comercio electrónico ponen en jaque a las empresas que recorren la última milla para llevar la mercancía de las compras electrónicas al usuario final, advierte Spot2.mx. De acuerdo con la empresa, la ciudad de México tiene una vacancia de apenas 3% a 4% en el suelo industrial en la zona metropolitana, lo que genera un cuello de botella, pues existe muy poca tierra disponible para desarrollar este tipo de inmuebles. Esa escasez está obligando a empresas, desarrolladores e inversionistas a transformar desde adentro lo que ya existe. El problema se deriva del incremento acelerado del comercio electrónico, pues México ya tiene más de 77 millones de compradores en línea, con ventas digitales que superan MXN $941 mil millones anuales, lo que el año pasado significó un incremento de prácticamente 20%, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO). “Esa presión de demanda necesita espacio logístico dentro de la ciudad, no en sus márgenes, y lo necesita ahora”, advierte la compañía. Para suplir la falta de disponibilidad en la vacancia y en los terrenos para almacenes de última milla, el mercado ha optado por reconfigurar fábricas abandonadas, bodegas envejecidas y hasta edificios corporativos con pisos vacíos en centros de distribución urbana. “La última milla dejó de ser un diferenciador para convertirse en una necesidad operativa. Hoy las empresas priorizan ubicaciones que les permitan reducir tiempos de entrega y acercar inventario a sus clientes. En muchos casos, modernizar un activo bien ubicado es más eficiente que desarrollar nuevo inventario en la periferia”, señala Vianey Macías, Head de Market Research en Spot2.mx. Además, el metro cuadrado en el mercado industrial urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México tiene un costo de u$s 13.3 a u$s 16.5. La empresa detalló que entre más céntrica es la propiedad, el costo por metro cuadrado es mayor. Por ejemplo, en el Centro la renta tiene un costo de hasta u$s 16 por metro cuadrado, mientras que en las zonas industriales de Vallejo, Iztapalapa y Gustavo A. Madero, se ubican entre u$s 13.3 y u$s 13.8 por metro cuadrado.