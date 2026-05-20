En un entorno donde los consumidores buscan compras más prácticas y conectadas, Samsung colocó durante Hot Sale 2026 el foco en la integración tecnológica dentro del hogar a través de SmartThings, su plataforma de conectividad para dispositivos inteligentes.

Más allá de promociones y descuentos, la conversación tecnológica este año comenzó a girar hacia herramientas que permitan automatizar tareas, optimizar el consumo energético y simplificar la experiencia diaria de los usuarios.

La tendencia ocurre en un momento donde la digitalización ha transformado la relación de las personas con la tecnología y el acceso a herramientas digitales. Durante distintos foros sobre inclusión y transformación tecnológica, especialistas han señalado que el reto actual ya no es únicamente tener acceso a plataformas digitales, sino aprender a utilizarlas para tomar mejores decisiones.

“Hoy más que nunca todos tenemos acceso a un montón de información, pero ¿qué hacemos con esa información?”, dijo Braulio Olivares, gerente de producto de línea blanca durante una de las conversaciones enfocadas en acceso tecnológico y digitalización.

En ese contexto, SmartThings busca centralizar la administración de dispositivos del hogar —como televisores, electrodomésticos y smartphones— desde una sola aplicación. La plataforma permite monitorear consumo de energía, automatizar rutinas y conectar distintos equipos dentro de un mismo ecosistema digital.

La adopción de este tipo de herramientas también responde a consumidores que priorizan practicidad y experiencias más intuitivas dentro del hogar conectado.

“La pandemia nos dejó cosas muy positivas, en particular el uso de las herramientas tecnológicas y un tema de digitalización”, se destacó durante el panel.

Uno de los elementos que más interés genera alrededor de los hogares inteligentes es la posibilidad de gestionar dispositivos de forma remota y personalizar rutinas cotidianas. Desde programar el funcionamiento de una lavadora hasta controlar la temperatura del aire acondicionado o recibir alertas de consumo energético, la conectividad empieza a posicionarse como un diferenciador dentro de las decisiones de compra.

Además del componente tecnológico, especialistas consideran que la accesibilidad y la facilidad de uso serán claves para acelerar la adopción de ecosistemas conectados en México.

“Más que un reto es una oportunidad”, se señaló al hablar sobre nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a la experiencia de los usuarios.

Durante Hot Sale 2026 -que se llevará del 25 de mayo al 2 de junio-, Samsung aprovechará este contexto para reforzar una estrategia enfocada no únicamente en dispositivos individuales, sino en experiencias integradas entre productos. La apuesta refleja cómo el mercado tecnológico comienza a evolucionar hacia ecosistemas donde la conectividad y la automatización tienen cada vez más peso en la decisión de compra.

En un mercado donde los consumidores ya no solo buscan pantallas más grandes o electrodomésticos más potentes, plataformas como SmartThings muestran cómo la experiencia conectada empieza a convertirse en uno de los principales diferenciadores tecnológicos del sector.