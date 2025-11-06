El Corte Inglés se adelanta al Black Friday con una de las campañas más destacadas del mes en España. Desde el 3 hasta el 9 de noviembre, los clientes podrán acceder a importantes rebajas en productos de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, a través de su sitio web oficial.

Televisores, móviles y ordenadores son los protagonistas de esta promoción especial, con descuentos que alcanzan hasta el 40% en marcas reconocidas a nivel internacional.

Se trata de una oportunidad ideal para renovar dispositivos antes de fin de año o adelantar las compras navideñas con precios realmente competitivos.

Marcas en descuento según cada categoría

Televisores

Samsung : hasta -45%

LG : hasta -45%

Xiaomi: hasta -20%

Móviles

Google : hasta -21%

Apple : hasta -10%

Xiaomi : hasta -29%

Samsung: hasta -15%

Ordenadores

Lenovo : hasta -24%

Acer : hasta -20%

HP : hasta -14%

Samsung: hasta -27%

Precios de los más vendidos de cada categoría

Televisores destacados

El Corte Inglés

LG UHD Ultimate AI 43UA75006LA (43″) : 296 euros (antes 399 euros)

Xiaomi A 2025 (32″) : 139 euros (antes 169 euros)

Samsung Neo QLED Mini LED 55″ : 649 euros (antes 1.199 euros)

LG QNED evo MiniLED 65″: 699 euros (antes 1.349 euros)

Móviles más vendidos

El Corte Inglés

Google Pixel 9a (128GB + 8GB) : 429,90 euros (antes 549 euros)

Apple iPhone 16e : desde 639 euros (antes 709 euros)

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8GB + 256GB) : 279,90 euros (antes 399 euros)

Samsung Galaxy A56 5G (8GB + 256GB): 449,90 euros (antes 529 euros)

Ordenadores más vendidos

El Corte Inglés

Lenovo IdeaPad Slim 3 (i7, 16GB, 1TB SSD) : 669 euros (antes 879 euros)

Acer Aspire Go 15 (Ryzen 7, 32GB, 1TB SSD) : 599 euros (antes 749 euros)

HP 15-fd0252ns (i5, 16GB, 1TB SSD) : 599 euros (antes 699 euros)

Samsung Galaxy Book4 (i7, 16GB, 1TB SSD): 649 euros (antes 899 euros)

¿Cómo comprar los productos por la web?

Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de El Corte Inglés y dirigirse a la sección de descuentos por Black Friday.

Desde allí pueden filtrar por categoría —televisores, móviles u ordenadores—, comparar precios, verificar disponibilidad y realizar la compra online con envío a domicilio o recogida en tienda.

Además, la plataforma permite aprovechar opciones de financiación sin intereses, garantía extendida y devoluciones gratuitas, lo que convierte esta promoción en una de las más completas y convenientes del mercado tecnológico español.