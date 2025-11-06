El Corte Inglés se adelanta al Black Friday con una de las campañas más destacadas del mes en España. Desde el 3 hasta el 9 de noviembre, los clientes podrán acceder a importantes rebajas en productos de tecnología, electrodomésticos y artículos para el hogar, a través de su sitio web oficial.
Televisores, móviles y ordenadores son los protagonistas de esta promoción especial, con descuentos que alcanzan hasta el 40% en marcas reconocidas a nivel internacional.
Se trata de una oportunidad ideal para renovar dispositivos antes de fin de año o adelantar las compras navideñas con precios realmente competitivos.
Marcas en descuento según cada categoría
Televisores
- Samsung: hasta -45%
- LG: hasta -45%
- Xiaomi: hasta -20%
Móviles
- Google: hasta -21%
- Apple: hasta -10%
- Xiaomi: hasta -29%
- Samsung: hasta -15%
Ordenadores
- Lenovo: hasta -24%
- Acer: hasta -20%
- HP: hasta -14%
- Samsung: hasta -27%
Precios de los más vendidos de cada categoría
Televisores destacados
- LG UHD Ultimate AI 43UA75006LA (43″): 296 euros (antes 399 euros)
- Xiaomi A 2025 (32″): 139 euros (antes 169 euros)
- Samsung Neo QLED Mini LED 55″: 649 euros (antes 1.199 euros)
- LG QNED evo MiniLED 65″: 699 euros (antes 1.349 euros)
Móviles más vendidos
- Google Pixel 9a (128GB + 8GB): 429,90 euros (antes 549 euros)
- Apple iPhone 16e: desde 639 euros (antes 709 euros)
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (8GB + 256GB): 279,90 euros (antes 399 euros)
- Samsung Galaxy A56 5G (8GB + 256GB): 449,90 euros (antes 529 euros)
Ordenadores más vendidos
- Lenovo IdeaPad Slim 3 (i7, 16GB, 1TB SSD): 669 euros (antes 879 euros)
- Acer Aspire Go 15 (Ryzen 7, 32GB, 1TB SSD): 599 euros (antes 749 euros)
- HP 15-fd0252ns (i5, 16GB, 1TB SSD): 599 euros (antes 699 euros)
- Samsung Galaxy Book4 (i7, 16GB, 1TB SSD): 649 euros (antes 899 euros)
¿Cómo comprar los productos por la web?
Para acceder a estas ofertas, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de El Corte Inglés y dirigirse a la sección de descuentos por Black Friday.
Desde allí pueden filtrar por categoría —televisores, móviles u ordenadores—, comparar precios, verificar disponibilidad y realizar la compra online con envío a domicilio o recogida en tienda.
Además, la plataforma permite aprovechar opciones de financiación sin intereses, garantía extendida y devoluciones gratuitas, lo que convierte esta promoción en una de las más completas y convenientes del mercado tecnológico español.