México es el quinto productor mundial de vehículos y el cuarto de autopartes. Foto: FreePik.es

México cerró 2025 con exportaciones históricas, superávit comercial por primera vez desde 2020 y un fuerte impulso manufacturero no automotriz, especialmente en electrónicos, lo que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó como prueba de que, pese a los aranceles de Donald Trump, el país mantiene su atractivo exportador.

La mandataria añadió que la caída en las exportaciones automotrices se explica sobre todo por la menor demanda en Estados Unidos y por esquemas de descuento ligados al T-MEC para armadoras estadounidenses y japonesas, más que por los gravámenes, mientras prepara la llegada en febrero de una delegación de alrededor de 200 empresarios canadienses interesados en anunciar nuevos proyectos de inversión en México.

Según el Inegi, las exportaciones no petroleras crecieron 17.19% a tasa anual durante 2025 y junto con este dato se llegó a un superávit por primera vez desde 2020 en México.

“Disminuyó un poco la industria automotriz y las autopartes en la exportación. Una parte de ello tiene que ver con la disminución de la demanda en Estados Unidos, y en menor medida por el arancel”, señaló la mandataria.

Se lo atribuyo al descuento que tienen algunas marcas estadounidenses y japonesas principalmente. “Hay un descuento por la cantidad de partes que se fabrican en Estados Unidos”, como parte de los acuerdos del T-MEC.

El sector que más creció fue el manufacturero, especialmente los electrónicos. “Tiene que ver con las ventajas competitivas que tiene México con otros países”, dijo la presidenta.

La tasa de crecimiento de 30.05% en sectores no automotrices provocó el superávit en 2025. Aumentó 20.55% el envío de productos al extranjero, lo que dio pie a que se exportara desde México más de lo que se importaba por primera vez desde 2020.

También durante la conferencia de prensa de cada mañana volvió a mencionar que en febrero de este año vendrá una comitiva que consta de 200 empresarios canadienses para anunciar inversiones en el país.