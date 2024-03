Es la ciudad más tranquila del mundo, tiene salarios de hasta u$s 6000 y es ideal para argentinos

Al momento de emigrar a Europa, los argentinos suelen apostar a destinos tradicionales dentro de España, Italia, Francia o Alemania. Sin embargo, hay una urbe más alejada que se destaca por su serenidad y que se posiciona como el lugar ideal para ir en busca de una vida de ensueño.

Tras una evaluación de distintos factores, el sitio británico MoneySuperMarket elaboró un ranking de las 75 ciudades más relajadas del mundo, un listado que encabezó la capital de un país nórdico.

Según el análisis que compartió la revista TimeOut, la capital de Islandia, Reikiavik, se posicionó como la ciudad más tranquila del mundo, alcanzando una puntuación de 85.5 en el índice de serenidad.

Este logro se debe a su calidad de aire superior, mínima contaminación, una comunidad excepcionalmente feliz y la abundancia de espacios verdes.

Además, la capital islandesa ofrece algunos de los salarios más atractivos del continente, convirtiéndola en un destino codiciado para quienes buscan cambiar de residencia.

Oportunidades de empleo en Islandia para argentinos

El salario promedio en Islandia es sin duda atractivo, oscilando entre los u$s 60.000 y u$s 73.000 anuales. Algo que se traduce en aproximadamente u$s 6083 mensuales.

Para aquellos argentinos en busca de oportunidades laborales, existen diversas agencias de empleo que facilitan la postulación a distintos trabajos, abriendo la puerta a una vida nueva en este idílico destino europeo.

A su vez, no hay que olvidar las diferentes plataformas de trabajo, mundialmente conocidas, que en Europa se utilizan y mucho. Entre ellas se destacan:

Islandia, con su capital Reikiavik a la cabeza, no solo promete una vida más tranquila y segura, sino también la posibilidad de prosperar en un entorno acogedor y pacífico.

Qué se necesita para emigrar a Islandia desde Argentina

Para emigrar a Islandia, necesitarás un permiso de trabajo o residencia, a menos que seas ciudadano de un país del EEE (Espacio Económico Europeo), lo cual no aplica a los argentinos que no tengan doble nacionalidad.

Los permisos de trabajo generalmente requieren que tengas una oferta de empleo de una empresa islandesa antes de llegar al país. Por otro lado, si tenés pensado abrir un negocio, deberás presentar un plan de negocios detallado y demostrar capacidad financiera.

Los documentos necesarios para solicitar residencia en Islandia

Cuestionario de solicitud completado.

Pasaporte válido y copias de todas las páginas importantes.

Oferta de empleo o contrato de trabajo (para permisos de trabajo).

Plan de negocios y prueba de solvencia financiera (para emprendedores).

Certificado de antecedentes penales.

Seguro médico que cubra tu estancia inicial en Islandia.

Asimismo, conectar con expatriados argentinos en Islandia puede proporcionarte una red de apoyo invaluable para compartir experiencias y consejos.

Cuál es el top 10 de las ciudades más relajantes del mundo

Según el ranking citado, Reikiavik es seguida por otras nueve ciudades del continente europeo.