La ciudad más tranquila del mundo queda en Europa, tiene salarios de U$S 6.000 y se puede emigrar desde Argentina

En el mundo actual, donde el estrés y el ruido en la calle son moneda corriente, encontrar un sitio de paz puede ser un verdadero tesoro. Sorprendentemente, existe un lugar en Europa que se destaca por su serenidad y calidad de vida excepcional.

Un estudio realizado por MoneySuperMarket travel insurance, destacado por TimeOut, evaluó 75 ciudades en factores como la contaminación del aire, luz y ruido, congestión del tráfico, horas promedio de sol, así como la felicidad y amabilidad de los locales y la calificó en el primer puesto.

¿Cuál es considerada la ciudad más relajada del mundo? Se trata de una capital europea que no solo destaca por su tranquilidad sino también por ofrecer algunos de los salarios más atractivos del continente, convirtiéndola en un destino codiciado para quienes buscan un cambio de residencia desde Argentina.

La ciudad más tranquila del mundo: un destino de ensueño para argentinos

Según el ranking que compartió TimeOut, la capital de Islandia, Reykjavik, se posicionó como la ciudad más tranquila del mundo, alcanzando una puntuación de 85.5 en el índice de serenidad. Este logro se debe a su calidad de aire superior, mínima contaminación, una comunidad excepcionalmente feliz y la abundancia de espacios verdes.

Reykjavik es la ciudad más tranquila del mundo según un índice de serenidad. (Fuente: Archivo)

En todos los criterios evaluados, Reykjavik destacó significativamente. Otras ciudades como Tallin, en Estonia, y Bergen, en Noruega, también se posicionaron en los primeros lugares gracias a sus características de tranquilidad y eficiencia infraestructural, dejando el top 3 a países del norte de Europa.

Este estudio demostró que las ciudades europeas dominan el concepto de serenidad urbana, ocupando las diez primeras posiciones como los destinos más relajantes del mundo, siendo este el top 10.

Reykjavik Tallinn Bergen Vienna Stockholm Vilnius Ljubljana Munich Zurich Dubrovnik

Islandia no solo es reconocida por su tranquilidad, sino que también se destaca como el país más seguro del mundo, según el Índice de Paz Mundial. A pesar de su clima frío y población reducida, ofrece algunos de los salarios más altos de Europa, lo que la convierte en una opción atractiva para quienes consideran emigrar en busca de mejores condiciones de vida.

Aunque el Global Peace Index señaló un leve deterioro en su calificación general debido a un aumento en las tasas de homicidio y terrorismo, Islandia mantiene su posición como el lugar más seguro para vivir.

La capital, Reikiavik, es particularmente acogedora con los inmigrantes, aunque obtener los permisos de trabajo y residencia necesarios puede presentar ciertos desafíos burocráticos.

Aprender islandés, aunque no es imprescindible, puede mejorar significativamente la integración en el país. (Fuente: Archivo)

Oportunidades de empleo en Islandia para argentinos

El salario promedio en Islandia es sin duda atractivo, oscilando entre U$S 60.000 y U$S 73.000 anuales, lo cual se traduce en aproximadamente U$S 6.083 mensuales.

Existen agencias de trabajo en Islandia que facilitan la búsqueda de empleo para extranjeros. (Fuente: Archivo)

Para aquellos argentinos en busca de oportunidades laborales, existen diversas agencias de empleo que facilitan la postulación a distintos trabajos, abriendo la puerta a una vida nueva en este idílico destino europeo.

No olviden tener en cuenta la diferentes plataformas de trabajo, mundialmente conocidas, que en Europa se utilizan, y demasiado.

Islandia, con su capital Reykjavik a la cabeza, no solo promete una vida más tranquila y segura, sino también la posibilidad de prosperar en un entorno acogedor y pacífico.

Qué se necesita para emigrar a Islandia desde Argentina

Para emigrar a Islandia, necesitarás un permiso de trabajo o residencia, a menos que seas ciudadano de un país del EEE (Espacio Económico Europeo), lo cual no aplica para argentinos.

Los permisos de trabajo generalmente requieren que tengas una oferta de empleo de una empresa islandesa antes de llegar al país. Por otro lado, si planeás abrir un negocio, deberás presentar un plan de negocios detallado y demostrar capacidad financiera.

Los documentos necesarios para solicitar residencia en Islandia

Cuestionario de solicitud completado.

Pasaporte válido y copias de todas las páginas importantes.

Oferta de empleo o contrato de trabajo (para permisos de trabajo).

Plan de negocios y prueba de solvencia financiera (para emprendedores).

Certificado de antecedentes penales.

Seguro médico que cubra tu estancia inicial en Islandia.

Conectar con expatriados argentinos en Islandia puede proporcionarte una red de apoyo invaluable para compartir experiencias y consejos.