La empresa familiar Zozzoli, fabricante de colchones Maxiking y muebles Máximo, desembarcó en el negocio forestal con la inauguración de una nueva planta de procesamiento de madera en Santo Tomé, Corrientes.

La planta, tras una inversión de u$s 20 millones, procesará hasta 500 toneladas diarias de madera y destinará toda su producción -alrededor de 100 contenedores mensuales- a la exportación, principalmente a Estados Unidos y Europa, entre otros destinos.

Según el Consejo Foresto Industrial Argentino (Confiar) la foresto-industria exporta alrededor de u$s 550 millones anuales.

Se trata de un proyecto que tomó forma en 2019 y cuya construcción demandó tres años. Actualmente, el complejo industrial maderero, denominado Don Daniel, ocupa un predio de 60.000 metros cuadrados (m2) y cuenta con 25.000 m2 de superficie construida.

La empresa se encuentra operando con 70 empleados y prevé, en una segunda instancia y cuando alcance su máxima capacidad productiva, generar, en total, 200 trabajos directos y 500 indirectos.

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“Esta nueva unidad productiva se integra al desarrollo del sector forestoindustrial del nordeste argentino, una región que cuenta con importantes recursos forestales y oportunidades para incrementar su participación en los mercados internacionales. La incorporación de equipamiento de última generación y sistemas automatizados permitirá optimizar los procesos industriales y desarrollar productos derivados del pino con mayor valor agregado”, sostuvo la empresa.

La inauguración contó con la presencia del gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés; el intendente de Santo Tomé, José Augusto Suaid; así como autoridades provinciales y municipales.

Zozzoli es una empresa familiar argentina con sede en Salta, fundada en 1994 y dedicada al desarrollo de negocios industriales y a la fabricación de productos para el hogar. Cuenta con tres plantas industriales de 35.000 m2, en Salta y Chaco.

No es el único desarrollo que se instala en la provincia. La empresa Arpulp anunció en abril de este año que invertirá u$s 2000 millones para la instalación de una planta industrial en Ituzaingó destinada a la producción de fibra de pino de alta calidad.

El proyecto contempla una inversión estimada a desarrollarse en un plazo de cinco años y prevé la construcción de una unidad industrial con capacidad para producir 1 millón de toneladas anuales de celulosa. Según se establece en la página web de la empresa, consumirá 5 millones de metros cuadrados de madera por año.

La producción estará enfocada en la elaboración de pasta fluff, una celulosa de fibra larga derivada del pino, clave para la fabricación de productos de higiene absorbente como pañales, toallas femeninas y soluciones para la incontinencia.