Fin de semana largo de noviembre 2022: los destinos más elegidos, precios y paquetes para el verano 2023

El fin de semana largo de noviembre está cerca y los turistas organizaron su escapada a distintos puntos de la Argentina, como así también ya se anticiparon a la temporada de verano 2023 y realizaron las primeras consultas para disfrutar de sus vacaciones.

Pero antes de disfrutar de las vacaciones de verano 2023, los turistas aprovechan los fines de semana largo para realizar una escapada a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires u optan por visitar los clásicos destinos que no fallan: Misiones, Córdoba, Mendoza o Mar del Plata son algunos.

Ya sea en transporte terrestre o aéreo, las agencias de turismo y las empresas más importantes de la Argentina ofrecen promociones y descuentos para viajar durante el fin de semana de noviembre, diciembre y en vacaciones. También hay opciones más exóticas como los cruceros.

Según Booking, el sitio web de búsqueda de alojamientos y reservas, los destinos más buscados para el fin de semana largo de octubre fueron:

Buenos Aires

Villa General Belgrano

Puerto Iguazú

Mar del Plata

San Carlos de Bariloche

Mendoza

Salta

Puerto Madryn

Córdoba

Tandil

las claves y recomendaciones antes de comprar un paquete turístico o pasajes

El gerente senior Comercial de Flybondi, Javier Soto, contó en diálogo con El Cronista que una de las claves antes de contratar un paquete turístico o planificar un viaje es la "anticipación" porque al momento de comprar " se encuentran mejores tarifas ", como así también los pasajeros pueden "aprovechar los descuentos y promociones".

"Tenemos el Club Flybondi que ofrece descuentos, preventas y promociones exclusivas para todo el año. Es una membresía anual con un pago único de $ 3500 y puede ser utilizada para que puedan viajar dos adultos y dos niños ", agregó Soto.



Para quienes decidan contratar una agencia de turismo, Sello Viajero recomienda que en caso de usar tarjeta de crédito sea en "un pago" y después "negocien con la misma para administrar los pagos y no perder la tarifa recibida".

Misiones es uno de los destinos elegidos para una escapada. (Foto: Turismo Misiones).

De lo contrario, sugirieron a los turistas que "siempre vayan comprando moneda extranjera y tengan todo listo para cuando esté disponible una buena tarifa".

Pero de cara al fin de semana largo de diciembre y la temporada de verano 2023, otra de las opciones que emerge con fuerza son los cruceros . El gerente de Ventas de MSC Cruceros Argentina, Pablo Laudonia, recomendó que al momento de comprar un paquete los turistas deben tener en cuenta "qué servicios incluyen".

Brasil es uno de los destinos para viajar en Crucero.

"En el caso de los cruceros, conocer los servicios incluidos es para que no haya sorpresas por tasas o impuestos que (los turistas) tengan que abonar a bordo o al final del viaje", explicó Laudonia.

Además, aconsejó que al momento de comprar paquetes los turistas tengan en cuenta las "diferentes promociones y las temporadas" dado que para quienes "pueden acomodar sus vacaciones" hay salidas promocionales o especiales donde " encontrarán un valor más conveniente o servicios adicionales incluidos en el precio como las bebidas, internet, etc ".

Cuáles son los destinos más elegidos en la argentina

Desde Sello Viajero comentaron a este medio que su objetivo es "potenciar el destino Esteros de Iberá" y que tienen una "expectativa muy grande de alcanzar el 100% de las plazas" que aún tienen disponible.



En cuanto a los destinos más elegidos de cara a diciembre, la agencia de turismo, con más de cinco años de experiencia, contó que los más elegidos son los de "cabotaje" en donde predomina la naturaleza como las Cataratas de Iguazú, Esteros del Iberá y Termas de Sáenz Peña.

En los esteros hay paseos en lancha por el Portal Carambola. (Foto: Turismo Corrientes).

Y entre los destinos que más los sorprendieron están las consultas a playas de Brasil con salida en avión desde una localidad del interior de Chaco : "No hay aeropuerto, pero los pasajeros querían salir en avión desde su ciudad".

En cuanto a pasajes aéreos, FlyBondi aún tiene "disponibilidad" en destinos nacionales e internacionales, aunque los más turísticos como Bariloche, Iguazú, Ushuaia, El Calafate, Río de Janeiro y Florianópolis "son los más solicitados". Por lo tanto, esto lleva a que se "anticipe mucho la venta y las fechas más requeridas suelen agostarse más rápido", explicaron.

Además, la aerolínea low-cost destacó que octubre fue "un gran mes impulsado por PreViaje", programa de preventa del Ministerio de Turismo que reintegra un 50% del valor del viaje para ser reutilizado dentro del circuito turístico. Durante el fin de semana largo del mes pasado los lugares más elegidos fueron las rutas a Mendoza, Córdoba e Iguazú.

Las Heras, Mendoza. (Foto: Turismo Mendoza).

Mientras que, para la agencia de turismo bonaerense, las tres ediciones del PreViaje causaron "gran impacto en las ventas" de paquetes receptivos e internos.

Cómo será el verano 2023 en Argentina: destinos elegidos, promociones y descuentos

Desde Flybondi estimaron que en diciembre "todos los destinos tendrán muy buen resultado ya que muchos aprovechan las fiestas y fin de año para viajar, tanto de vacaciones como para ir a visitar amigos o familiares".

La empresa low cost anticipó a este medio que uno de los "destinos estrella" es Florianópolis, Brasil, y la sorpresa fue Río de Janeiro, que llevó a aumentar el servicio a tres frecuencias diarias para el verano. En cuanto a Argentina, lo más seleccionados son San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú y Mendoza.

El programa PreViaje fue utilizado durante el fin de semana largo de octubre y noviembre.

Quienes elijan vacacionar fuera de la Argentina deberán tener en cuenta la contratación de asistencia al viajero, cuyo objetivo es ayudar a los turistas ante posibles emergencias que se les presenten en otro país. El CMO de Universal Assistance, Diego Baron, recomienda asesorarse sobre la empresa que está detrás de los seguros porque a "simple vista" los productos son "similares" dado que todos "cubren asistencia médica en caso de accidente o enfermedad".

En este sentido, Baron explicó que "en cuestiones de salud hay que mirar precios y no necesariamente el más barato es el que te va a ayudar cuando tengas un problema ". Por ello, es "fundamental" investigar la empresa a contratar.

En la web oficial de Universal Assistance los turistas podrán cotizar su seguro de vida, según el destino los costos de salud difieren. De acuerdo al lugar, los viajeros deben contratar un producto con el cual sientan que "se encuentran más protegidos" .

En la web de Universal Assistance los viajeros pueden cotizar su seguro y aprovechar las promociones del Black Days.

Por ejemplo, "una apendicitis en Estados Unidos con cirugía, tres o cuatro días de internación y medicación puede rondar los u$s 50.000 o u$s 60.000", aseguró el CMO de Universal Assistance.

"No va a bajar de ese costo, pero en Brasil o Uruguay puede andar por la mitad", añadió y subrayó que es "importante tener en cuenta el destino" para poseer una cobertura médica adecuada, por ende, un producto que cubra de "u$s 30.000 a u$s 80.000" sería el indicado.

La recomendación mínima para salir de la Argentina es una cobertura de u$s 80.000. En caso de muerte, es más "importante que el costo, la empresa que esté detrás y pueda tener toda la logística arreglada para hacer un traslado".

Destinos más consultados y promociones

A partir de la contratación de asistencia al viajero, Baron anticipó que Europa es "muy elegido" y sobre todo se vio "bastante interés" durante el último Ciber Monday. Seguido al continente, también destacan Florida y Miami, Estados Unidos; Caribe y Centroamérica.

La agencia Sello Viajero informó que uno de sus paquetes más consultados fue el "full day Iberá Media Pensión", de tres días y dos noches, y con pensión completa. Desde MSC Cruceros, les sorprendió que elijan los viajes en embarcaciones.

"Tuvo una demanda sostenida desde los primeros meses del año, por lo que estimamos será una temporada de ocupación completa en todos los barcos", manifestó Laudonia, gerente de Ventas, quien aseguró que los destinos más demandados son los servicios que salen del Puerto de Buenos Aires y el Caribe.

En la web de MSC cruceros podés cotizar tus viajes.

También otro destino como el Mediterráneo "recuperó su público y lo más destacado fuera de lo tradicional son los recorridos por el Golfo Pérsico y el Mar Rojo". El público argentino suele agotar y elegir viajar en cruceros durante diciembre y en enero con su grupo familiar por vacaciones de verano.

Quienes elijan vacacionar en un crucero, podrán optar por las siguientes promociones para la temporada 2022-2023 que ofrece MSC.

Los destinos disponibles para la temporada 2022-2023:

MSC Música. Itinerarios de 7 a 10 noches con embarque en Buenos Aires.

Crucero de 8 noches con escalas en Río de Janeiro, Buzios, Ilhabela y Montevideo con salida el 23/03/2023 desde u$s 1079 por pasajero. Desde la empresa aclaran que el valor es "sin impuesto país, ni retención de AFIP, ni bienes personales. Incluye tasas portuarias, tasas de servicio, asistencia al viajero y el DNT/IVA".

MSC Armonía. Itinerarios hasta 7 noches por el sur de Brasil a partir del 26 de diciembre y hasta el 7 de marzo, visitando Santos, Ilhabela, Itajaí y Punta del Este.

Crucero de 6 noches con salida el 1 de marzo de 2023 desde u$s 852 con cabina interna. El valor es "sin impuesto país, ni retención de AFIP, ni bienes personales. Incluye tasas portuarias, tasas de servicio, asistencia al viajero y el DNT/IVA".

¿Dónde puedo encontrar promociones para el fin de semana largo?

Hay cientos de empresas de turismo que ofrecen promociones para este fin de semana largo y para el de diciembre, como así también para planificar las vacaciones de verano 2023.