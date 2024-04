Emigrar: el país que recluta latinos, ofrece salarios de 5200 euros y trabajo por hasta tres años

La decisión por la cual una persona opta por emigrar puede estar radicada en cuestiones meramente laborales, en torno a encontrar prosperidad económicas y/o desafíos .

Estas pueden ser algunas de las causas, pero también es importante tener en cuenta el destino, principalmente su calidad de vida, seguridad, educación, idioma y salarios, entre otras cosas .

A pesar que miles de personas eligen a España, Italia o Estados Unidos como los principales lugares para emigrar, Australia es uno de los países más elegidos por extranjeros.

Esto se debe a la gran cantidad de oportunidades laborales, pero sobre todo a la posibilidad de obtener una visa Working Holiday y extenderla, dependiendo ciertos requisitos, hasta tres años.

Emigrar a Australia: ¿cuáles son sus características?

Australia es considerado uno de los 12 países más felices del mundo , según el Índice Mundial de la Felicidad en 2023, y sus habitantes tienen una excelente calidad de vida, considerado así en términos de PBI per cápita.

Además, cuenta con un sistema educativo y sanitario de calidad. También, el país de Oceanía le pone toda su atención a la seguridad de sus ciudadanos, dado que, según Datos Macro, tiene uno de los índices más bajos en cuanto a la criminalidad.

Otras cuestiones a tener en cuenta es que en Australia el deporte más popular es el surf, principalmente por su vasta cantidad de playas (Queensland, por ejemplo).



A su vez, la caracterizan otros bellísimos paisajes, como es el caso de las montañas (Uluru, la más sagrada y "Patrimonio de la Humanidad"), bosques y lagos (Hillier, isla Middle).

Emigrar: ¿cómo pedir la visa Working Holiday para Australia?

A través de la solicitud de una visa Working Holiday, los argentinos podrán residir en Australia y trabajar por al menos un años . Además, dependiendo el rubro, tendrán la posibilidad de extender su estadía por dos años más .

Según el portal "Yo Me Animo", el costo del trámite, sin contar gastos extra, es de u$s 412,27. En caso de haber aplicado y no haber viajada a Australia, podrán volver a aplicar una vez que se venza el plazo para ingresar a dicho destino .

No obstante, para solicitar este documento, es necesario que los interesados cumplan con los siguientes requisitos:

Tener pasaporte argentino

Tener al menos 18 años y no haber cumplido 31 años al momento de aplicar

No viajar con hijos a cargo

Tener un buen nivel de inglés

Poseer estudios terciarios o disponer de dos años de estudios universitarios de grado

o disponer de dos años de de grado Contar con fondos suficientes para la estadía en Australia (al menos u$s 3312 )

(al menos ) No tener una visa denegada previamente

Mantener un seguro de salud adecuado durante toda la estadía en Australia

Emigrar: ¿cuál es el salario promedio en Australia?

Teniendo en cuenta la información que publicó "Datos Macro", el salario promedio mensual de un trabajador o residente en Australia es de 5202 euros. En ese sentido, el sueldo anual se ubica en 62.428 euros.

En lo que respecta al costo de vida, "Yo Me Animo" detalló cuáles son los gastos aproximados que debe afrontar un ciudadano en el país de Oceanía:

Categorías Gastos mensuales (estimativos) Alojamiento u$s 714,16 Supermercado u$s 259,70 Transporte u$s 129,85 Extras u$s 168,80 Resultado u$s 1272,51