Emigrar: el país más limpio del mundo donde pagan salarios de u$s 6000 y tiene paisajes de ensueño

El Instituto de Tecnología de Massachussets (MIT) elabora cada año el Índice de Futuro Verde que mide la capacidad que tiene los países para el desarrollo de un futuro sostenible y baja en carbono para sus economías y sociedades.

Se trata de una clasificación de 76 naciones y territorios. Según los resultados de la edición 2023 (la más reciente), hubo un crecimiento en proyectos y estrategias que integran la economía y el desarrollo social con descarbonización.

El informe refleja los "esfuerzos para financiar la eliminación de carbono, el desarrollo sostenible, y la generación de energía limpia en las economías emergentes las comunidades desfavorecidas".

¿Cuáles son los países más limpios?

En este contexto, los investigadores determinaron cuáles son los países más limpios.

Islandia

Según la publicación, el gobierno islandés estableció un grupo de trabajo para presentar una estrategia para mejorar el desarrollo de la energía eólica.

Según Datos Macro, Islandia tiene un salario promedio de más de 6400 euros, lo que sería unos 76.800 euros al año.

Calle principal de Reykjavik, capital de Islandia. (Foto: Shutterstock).

Finlandia

El segundo lugar también lo ocupa un país europeo. El índice resalta que las autoridades finlandesas aprobaron un paquete legislativo con requisitos técnicos para construcción de edificios con bajas emisiones de carbono con el objetivo de mejorar el entorno construido.

Además, Islandia tuene un buen puntaje en innovación limpia, reducción de emisiones de carbono y políticas climáticas.

Helsinki, Finlandia. (Foto: Pixabay).

Noruega

Noruega se ubicó tercero en la lista y destacó por su transición energética, innovación limpia y política climática.

El país europeo integró la Iniciativa de Centro Marinos de Energía Limpia, se trata de una iniciativa público-privada que tiene por fin el fomentar los combustibles verdes para cumplir con objetivos de la transición energética.

Noruega. (Foto: Pexels).

Dinamarca

En cuarto lugar, está Dinamarca, país que elevó sus impuestos sobre las emisiones de carbono. "Aquellos que no forman parte del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (UE) verán aumentar los impuestos sobre el carbono de 24 euros (u$s 25,3) por tCO2 a 100 euros (u$s 105,5) en 2030.

También obtuvo un buen porcentaje en cuanto a su política climática y destacó en sociedad verde y transición energética.

Copenhague, Dinamarca. (Foto; Pixabay).

Suecia

El ranking de los primeros cinco se completa con Suecia. Obtuvo buen puntaje e innovación limpia, políticas sobre emisiones de carbono, sociedad verde y política climática.

En análisis resaltó que, en diciembre de 2022, el minorista sueco de moda rápida H&M firmó el mayor acuerdo de compra de energía solar del país, un parque solar de 90 MWp en construcción.

Suecia. (Foto: Shutterstock).

Ranking de los países más lindos: ¿qué lugar ocupan los 76 territorios analizados?

6. Países Bajos (Holanda).

7. Reino Unido.

8. Corea del Sur.

9. Francia.

10. España.

11. Alemania.

12. Bélgica.

13. Italia.

14. Canadá.

15. Irlanda.

16. Luxemburgo.

17. Grecia.

18. Portugal.

19. Estados Unidos.

20. Suiza.

21. Polonia.

22. Austria.

23. Bulgaria.

24. Costa Rica.

25. Sudáfrica.

26. Uruguay.

27. China.

28. Japón.

29. Hungría.

30. Chile.

31. República Checa.

32. Singapur.

33. Hong Kong.

34. Colombia.

35. Eslovaquia.

36. Emiratos Árabes Unidos.

37. Marruecos.

38. Brasil.

39. Rumania.

40. Kenia.

41. Nueva Zelanda.

42. Australia.

43. Israel.

44. Filipinas.

45. México.

46. Taiwán.

47. Ucrania.

48. Argentina.

49. Indonesia.

50. India.

51. Nigeria.

52. Ecuador.

53. Vietnam.

54. Kazajstán.

55. Tailandia.

56. Arabia Saudí.

57. Kuwait.

58. Etiopía.

59. Angola.

60. Egipto.

61. República Dominicana.

62. Perú.

63. Turquía.

64. Camerún.

65. Ghana.

66. Uganda.

67. Pakistán.

68. Malasia.

69. Guatemala.

70. Rusia.

71. Paraguay.

72. Bangladesh.

73. Qatar.

74. Zambia.

75. Argelia.

76. Irán.