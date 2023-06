El pueblito argentino que competirá para ser uno de los mejores del mundo 

La Argentina ya cuenta con uno de los mejores pueblitos del mundo , según la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, y está en carrera para seguir sumando distinciones.

Una pequeña localidad de la Puna jujeña fue postulada para participar de la nueva edición del "The Best Tourism Villages by UNWTO" (mejores pueblos para el turismo de la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, por sus siglas en inglés).

Luego de que Caspalá, en los altos valles jujeños, recibiera la distinción internacional en 2021, en esta oportunidad otro pintoresco pueblo representará a Jujuy y al país con su inagotable legado histórico, paisajístico y cultural.

Un pueblito argentino fue elegido entre los 50 más lindos del mundo

¿Cuál es el pueblito argentino que competirá para ser uno de los más lindos del mundo?





Yavi, un poblado de la Puna jujeña, competirá para ser uno de los más bellos del planeta .



"Se resolvió postular al pueblo de Yavi al Best Tourism Village 2023, para lo cual fueron rubricados los documentos pertinentes", explicó Diego Valdecantos, secretario de Turismo de Jujuy.



"Es muy importante para la provincia volver a postular un destino luego de la experiencia que tuvimos con Caspalá; nos pone dentro del marco mundial como la única provincia que tiene un pueblo dentro de los 'Best Tourism Villages' de la OMT", agregó el funcionario provincial.

¿Cómo es Yavi, en Jujuy?





El pueblo puneño de Yavi está enclavado a unos 300 kilómetros al norte de la capital jujeña , en el límite con Bolivia.

Allí se puede ahondar en la historia del único marquesado de esa región, además de disfrutar de una colección de petroglifos única y las bondades arquitectónicas de su iglesia que data del siglo XVII.

Con poco más de 250 habitantes y a 4442 metros de altitud , este sitio se ubicaba lindante al camino real y fue gobernado por un marqués designado por la Corona española, pero que luego apoyó la lucha independentista nacional.

En la tranquila aridez de su emplazamiento, Yavi se encuentra surcada por el río del mismo nombre y en sus orillas crecen sauces que dan un verde intenso que contrasta con el paisaje desértico.

Visitar este pueblo implica conocer la magnífica iglesia consagrada a San Francisco de Asís y la famosa Casa del Marqués, edificios ubicados uno frente al otro.

Los monumentos que existen en la localidad son las últimas construcciones en pie de Marquesado del Valle de Tojo, un extenso dominio que alcanzó, durante la época colonial, tierras y poblaciones más allá de la Puna.

La historia que contiene este pueblo abarca desde el régimen de la encomienda y las conflictivas posiciones durante la Guerra de la Independencia, hasta la religiosidad en la clave de la construcción de iglesias por toda la región, que evangelizaron a la población original.

¿Cómo llegar a Yavi, Jujuy?





Para llegar a Yavi , primero se debe llegar a la ciudad fronteriza de La Quiaca y luego transitar la ruta provincial 5, que recorre el trayecto del tradicional camino al Alto Perú y se encuentra pavimentada. Yavi está situada 17 kilómetros al este de La Quiaca, junto a la frontera con Bolivia. Desde San Salvador de Jujuy, son 295 kilómetros por RN°9 hasta La Quiaca.



Los pueblos más lindos del mundo: cómo funciona el concurso





Hasta el próximo 23 de junio, la OMT recibirá las solicitudes de los pueblos que buscan ser reconocidos como uno de los mejores del mundo, cuyo galardón tiene por objetivo hacer del turismo un motor del desarrollo y bienestar rural.



A la fecha son más de 70 pueblos de casi 40 países que fueron reconocidos como Mejores Pueblos Turísticos, habiendo otros 40 seleccionados para participar del programa de actualización, beneficiándose todos de la tutoría de expertos y las oportunidades de creación de redes.