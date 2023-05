Un pueblito argentino fue elegido entre los 50 más lindos del mundo

Un pueblo del norte argentino fue elegido entre los 50 más lindos del mundo , según una publicación del prestigioso medio especializado en viajes Condé Nast Traveler.

La publicación, titulada 'The 50 Most Beautiful Small Towns in the World' ( Los 50 pueblos pequeños más bonitos del mundo ), destaca lugares que van desde Brasil hasta Japón por contar con "lugareños amigables, hoteles boutique y encanto antiguo".

Entre los pueblos pequeños más hermosos del mundo, Condé Nast Traveler destacó a uno de la Argentina: Iruya, en la provincia de Salta, con 1,523 habitantes.

"¿Quiere ver de cerca la famosa y hermosa región de Salta en Argentina ? Bueno, Iruya lo es. Solo se puede acceder a este pequeño pueblo a través de un viaje en autobús muy polvoriento de 4 horas desde la región vecina de Jujuy; pero una vez que llegue, tendrá vistas despejadas del río Iruya abajo, cóndores volando arriba y la asombrosa meseta andina en cada esquina", describe la publicación.



¿Cómo es Iruya en Salta?





Iruya, el pueblo salteño "colgado en la montaña" , se prepara para recibir este fin de semana largo de mayo, una nueva camada de turistas en busca de conocer su clásica arquitectura colonial y vistas panorámicas.

Ubicado a 2780 metros de altura sobre el nivel del mar y con tan sólo 1523 habitantes, sus calles aún conservan un estilo angosto y empedrado, con casa de adobes, piedras y paja.

"Iruya es el lugar ideal para experimentar la sensación de caminar colgado de la montaña. Está dentro de la reserva de biosfera de las Yungas, protegida por la Unesco desde 2002 y en 1995 fue declarado Lugar Histórico Nacional" , describe el sitio oficial de turismo de Salta.



Su Iglesia de "San Roque y Nuestra Señora del Rosario", fundada en 1753, inaugura el pasaje de entrada, donde frente a ella se celebran las fiestas y danzas típicas. "Es la postal de Iruya y un lugar ícono, que no puede dejar de visitarse en el pueblo" , continúa el portal.

Iruya, el pueblo colgado entre las montañas

¿Cómo llegar a Iruya?





El camino para llegar a Iruya es largo y presenta una particularidad: su acceso sólo puede realizarse desde la provincia de Jujuy , recorriendo la ruta Nacional Nº 9, a 26 km.

En vehículo se demora aproximadamente 2 horas de ida en llegar , ya que es un camino de alta montaña y hay que conducir con precaución. Como el camino es irregular, se recomienda realizar el trayecto en camioneta o 4×4.



También se puede llegar en transporte público desde Humahuaca, Jujuy, Purmamarca o Tilcara, en un viaje de 5 horas y media, o en bus, demorando 3 horas.