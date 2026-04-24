Muy cerca de las grandes ciudades suelen esconderse destinos que pasan desapercibidos para muchos viajeros. Lugares con historia, monumentos y paisajes singulares que pueden visitarse en una escapada de un día sin necesidad de recorrer largas distancias. Eso ocurre con Alcalá de Guadaíra, situada a unos 15 kilómetros de Sevilla. La ciudad destaca por su imponente castillo medieval, sus históricos molinos del Guadaíra y un entorno natural marcado por el río que atraviesa el municipio. Su cercanía con la capital andaluza la convierte en una de las visitas más atractivas para quienes buscan planes culturales cerca de Sevilla. El monumento más representativo es el Castillo de Alcalá, una fortaleza medieval levantada entre los siglos XII y XIII sobre el conocido Cerro del Castillo. El enclave, sin embargo, conserva una historia mucho más antigua: la oficina turística local señala que la zona acumula cerca de 4500 años de ocupación humana, con restos prehistóricos, romanos y posteriores etapas históricas. Desde sus murallas se observan amplias vistas del municipio y del valle del río Guadaíra. El recinto fue una posición estratégica durante siglos por su cercanía con Sevilla y por el control de caminos y recursos de la zona. La misma fuente municipal recoge que el poblado del Cerro del Castillo desaparece hacia el 1500 a.n.e., aunque el lugar volvió a poblarse en épocas posteriores. También se han documentado vestigios romanos entre los siglos I y III d.C. Dentro del recinto histórico sobresale el Santuario de Nuestra Señora del Águila, uno de los puntos con mayor valor simbólico para la ciudad. El templo mantiene origen medieval y una estrecha relación con la tradición religiosa local. Además de su importancia patrimonial, el santuario destaca por su ubicación en la parte más alta del conjunto defensivo. Desde allí pueden contemplarse panorámicas del casco urbano, del entorno natural y de parte del área metropolitana sevillana. Para muchos visitantes, esta parada combina dos atractivos en una sola visita: patrimonio arquitectónico y uno de los mejores miradores de la zona. Los molinos del Guadaíra forman parte de la identidad histórica de la ciudad. Durante siglos fueron esenciales para la molienda de cereal y dieron fama al municipio, muy vinculado tradicionalmente a la producción de pan. Entre los más conocidos aparece el Molino del Algarrobo, antiguo molino hidráulico restaurado e integrado hoy en el paisaje fluvial. Junto a él destacan otros enclaves como San Juan, Benarosa, La Tapada, La Aceña, Arrabal o Realaje. Recorrer esta ruta permite entender cómo el río impulsó la economía local durante generaciones. También ofrece senderos agradables, zonas verdes y un plan diferente para quienes desean combinar naturaleza e historia sin alejarse de Sevilla. Alcalá de Guadaíra se encuentra a menos de media hora en coche desde Sevilla, lo que facilita una visita rápida cualquier fin de semana. También existen conexiones por carretera y líneas metropolitanas de autobús.Los meses de otoño y primavera suelen ser los más recomendables por sus temperaturas suaves. En verano, conviene priorizar las primeras horas del día o la tarde para recorrer el castillo, los miradores y las rutas junto al río con mayor comodidad.