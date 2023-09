El paraíso ecológico creado por un surfista argentino en una isla del Caribe

En las remotas costas de una isla en Panamá se encuentra un rincón del mundo que ha sido transformado en un paraíso ecológico gracias a un surfista argentino.

Javier Lijo, un amante del surf y la sostenibilidad, convirtió casi 4 hectáreas de tierra deforestada en un oasis de vida verde y sostenible, que es ideal para los amantes de la playa.

Este lugar, conocido como "Up in The Hill" (Arriba en la Colina), es el resultado de dos décadas de esfuerzo y colaboración con la comunidad indígena local ngäbe-buglé.

"Up In The Hill": el paradisíaco refugio que se encuentra en Panamá

La odisea de Javier Lijo comenzó cuando adquirió estas tierras en 1996, que en ese momento eran utilizadas para el pastoreo de ganado y estaban plagadas de insectos.

El refugio "Up In The Hill" fue creado por Javier Lijo. (Foto: Instagram @upinthehill)

Su visión iba más allá de las olas, ya que se inspiró en la permacultura, un enfoque de vida sostenible que promueve el reciclaje y la reducción del impacto ambiental. De esta manera, decidió convertir este terreno en una granja ecológica sin pesticidas, donde cada elemento tiene un propósito.

El surfista argentino no emprendió este viaje solo, sino que buscó la ayuda y el conocimiento de la comunidad indígena ngäbe-buglé, que ha cuidado los bosques de Panamá durante siglos.

En particular, Benjamín Aguilar, miembro de la comunidad, se convirtió en su mentor y le enseñó cómo gestionar la tierra, qué plantar y cómo utilizar los recursos de manera sostenible.



Así se ve el interior de "Up In The Hill". (Foto: Instagram @upinthehill)

Todo se recicla en "Up In The Hill", el refugio creado por un surfista argentino

"Up In The Hill" es un refugio de biodiversidad, donde los árboles madereros se utilizan para fabricar muebles, los árboles de cacao dan vida al chocolate, y un huerto de hierbas y frutas en un campo enorme se utiliza para cosechar de manera más organizada.

El cartel que da la bienvenida al lugar. (Foto: Instagram @upinthehill)

La mayoría de lo que se cosecha se vende a la comunidad local, promoviendo la economía circular y el sustento de la población cercana.

El trabajo de Lijo ha mejorado significativamente la calidad del suelo y ha atraído una gran variedad de animales, desde monos hasta ranas dardo de fresa, cuyo número había disminuido debido a la tala de tierras de cultivo y el turismo. Ahora, las ranas han regresado en abundancia.