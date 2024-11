El país europeo que tiene la mejor ciudad del mundo para emigrar como estudiante: cuáles son las otras que están en el ranking

En el ranking de las mejores ciudades del mundo para estudiantes, una de las posiciones más altas la ocupa un país europeo que tiene el destino ideal para emigrar con intenciones formativas.

Esta clasificación, elaborada anualmente por QS Best Student Cities 2025, evalúa la calidad educativa, vida estudiantil, seguridad, las oportunidades laborales y el costo de vida.

¿Cuál es la mejor ciudad del mundo para estudiar en el extranjero en 2025?

De acuerdo al sitio especializado Visit World, en 2025, Londres se ha posicionado en el primer lugar como la mejor ciudad para estudiar en el extranjero. La capital británica sobresale en varios aspectos que atraen a estudiantes de todo el mundo:

Puntuación total : 100.

: 100. Principales universidades: Imperial College London (líder en ingeniería), University College London (destacada en artes y humanidades), London School of Economics (especializada en economía).

Londres es la mejor ciudad del mundo para emigrar como estudiante. (Fuente: Freepik)

La ciudad de Londres ofrece un ambiente académico vibrante, respaldado por una extensa red de bibliotecas y centros de investigación. La gran cantidad de estudiantes internacionales fomenta una comunidad diversa y multicultural, facilitando la adaptación y el intercambio cultural.

Asimismo, Londres se distingue por su sólida oferta de pasantías y empleos en empresas de renombre, brindando oportunidades para los graduados.

A pesar de su alto costo de vida, el acceso a estos recursos y la seguridad general de la ciudad la convierten en un destino ideal para quienes buscan una experiencia completa de estudio en el extranjero.

¿Qué ciudades ocupan los siguientes lugares en el ranking global?

El ranking también incluye otras ciudades que, aunque no alcanzaron el primer puesto, ofrecen características sobresalientes para los estudiantes internacionales.

En el segundo lugar, Tokio, Japón logra una puntuación de 99.2 y destaca con instituciones como la Universidad de Tokio, reconocida en tecnología e ingeniería; la Universidad de Waseda, en negocios; y la Universidad de Keio, en ciencias sociales.

Tokio es un importante centro económico y tecnológico que ofrece becas, transporte público eficiente y bajos índices de criminalidad.

En el tercer lugar, Seúl, Corea del Sur obtiene una puntuación de 97.8, respaldada por universidades como la Universidad Nacional de Seúl en negocios y gestión, la Universidad de Corea en derecho y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pohang en ingeniería.

Seúl combina modernidad con tradición, brindando un mercado laboral dinámico y un costo de vida asequible. La ciudad también destaca por su vibrante escena cultural y su singular oferta gastronómica.

En el cuarto puesto, Múnich, Alemania, alcanza una puntuación de 97.7 y cuenta con la Universidad Ludwig Maximilian y la Universidad Técnica de Múnich, ambas líderes en ingeniería y tecnología, además de la Escuela de Negocios de Múnich.

Múnich ofrece un ambiente amigable para los estudiantes, con tasas de matrícula bajas y una variedad de actividades al aire libre y festivales que enriquecen la experiencia de quienes eligen este destino.

En la quinta posición, Melbourne, Australia, obtiene una puntuación de 97.1, destacando por su Universidad de Melbourne en artes y humanidades, Monash University en negocios y RMIT University en diseño y arte. Melbourne se caracteriza por su diversidad cultural y por ofrecer sólidas opciones en investigación, además de una alta calidad de vida.

Finalmente, en el sexto lugar, Sídney, Australia, con una puntuación de 95.4, sobresale por la University of Sydney, la University of New South Wales y Macquarie University, especializadas en artes, negocios y educación.

Sídney es un centro financiero y cultural que, pese a tener un costo de vida elevado, ofrece una excelente reputación académica y múltiples oportunidades profesionales para estudiantes internacionales.

¿Qué factores influyen en la elección de las mejores ciudades para estudiar?

El QS Best Student Cities Ranking 2025 considera varios factores relevantes para los estudiantes, entre los que destacan:

Calidad universitaria : el prestigio y la diversidad de programas educativos son aspectos que posicionan a las ciudades.

: el prestigio y la diversidad de programas educativos son aspectos que posicionan a las ciudades. Costo de vida : las ciudades en el ranking ofrecen opciones accesibles o becas, aunque los valores varían según cada ciudad.

: las ciudades en el ranking ofrecen opciones accesibles o becas, aunque los valores varían según cada ciudad. Seguridad : un factor esencial para estudiantes y sus familias, donde Tokio y Zúrich, por ejemplo, destacan por sus bajos índices de criminalidad.

: un factor esencial para estudiantes y sus familias, donde Tokio y Zúrich, por ejemplo, destacan por sus bajos índices de criminalidad. Oportunidades laborales: la presencia de empresas multinacionales y pasantías en sectores específicos facilita el ingreso de los estudiantes al mercado laboral tras la graduación.

El Reino Unido destaca por su oferta educativa y oportunidades para estudiantes internacionales. (Fuente: Freepik)

Esta selección de ciudades no solo representa los mejores destinos académicos, sino también lugares que brindan una experiencia de vida integral. Para estudiantes que desean emigrar para estudiar, este ranking facilita una decisión informada y completa.