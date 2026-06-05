Noruega busca trabajadores y esto es todo lo que ofrecen.

Noruega lleva años siendo uno de los destinos laborales más atractivos de Europa para trabajadores de habla hispana. El país escandinavo combina salarios que duplican la media, una escasez estructural de mano de obra y una red de contratación europea que facilita el proceso.

En este marco es que el Fýri Resort, situado en Hemsedal, a unas tres horas de Oslo en plena zona de montaña, ha abierto un proceso de selección para incorporar personal de limpieza hotelera durante la temporada alta.

La oferta incluye alojamiento individual, contrato estacional y un salario que puede alcanzar los 2.550 euros mensuales al cambio actual. El nivel de idioma exigido es inglés básico. El noruego no es requisito.

El hotel de lujo en Noruega que busca trabajadores hispanohablantes. Google Maps

Qué incluye la oferta laboral en Noruega y de cuánto es el salario

El salario oscila entre 26.500 y 30.300 coronas noruegas brutas al mes, lo que equivale aproximadamente a entre 2.200 y 2.550 euros según el tipo de cambio actual. El contrato es estacional con una jornada del 80%, con incorporación prevista entre mayo y junio y duración inicial hasta octubre de 2026.

La empresa contempla además la posibilidad de continuar durante la campaña de invierno, prevista entre diciembre de 2026 y abril de 2027, lo que convierte la oferta en una oportunidad de hasta diez meses de trabajo continuado para quien quiera establecerse en Noruega durante una temporada completa.

El alojamiento para empleados incluye habitación individual, wifi y gastos de electricidad por 7.000 coronas noruegas al mes, unos 580 euros, una cantidad que queda muy por debajo del coste real de vivienda en cualquier ciudad o zona turística noruega.

El resort añade además descuentos en hoteles y restaurantes del grupo, programas internos de formación y actividades organizadas para la plantilla.

Los requisitos exigidos para trabajar en Noruega. Pixabay

Qué requisitos pide el hotel y a quién va dirigida la oferta

La oferta está dirigida a ciudadanos de la Unión Europea o de países del Espacio Económico Europeo (EEE), lo que incluye a todos los españoles sin necesidad de visado ni permiso de trabajo previo. Los ciudadanos europeos solo deben registrarse ante las autoridades noruegas tras la llegada y obtener un número de identificación personal.

Los requisitos son accesibles:

Experiencia previa en limpieza hotelera o puestos similares.

Capacidad para comunicarse en inglés básico en el entorno laboral.

Disponibilidad para trabajar fines de semana y turnos variables.

Disposición para trabajar durante temporadas de alta ocupación. No se exige ningún nivel de noruego.

Cómo enviar la candidatura antes de que cierre el plazo

Los interesados en la oferta del Fýri Resort deben enviar su currículum vitae, una carta de presentación y una o varias referencias profesionales al correo julia.wasowska@fyriresort.com. La oferta se gestiona en colaboración con la red EURES.

Para otras ofertas en Noruega, el acceso principal es el portal oficial de EURES, donde se pueden filtrar vacantes por sector, jornada y tipo de contrato. El proceso incluye crear un perfil profesional y cargar el currículum en inglés.