De sierras a volcanes: las 8 rutas escénicas para recorrer Córdoba

La provincia de Córdoba es una de las más lindas de Argentina por sus paisajes de sueño y puntos turísticos. Sin embargo, muy pocas personas sabes que hay ocho recorridos que parecen de película y que atraviesan sierras, volcanes, valles, lagos y bosques.

Las 8 rutas escénicas para recorrer Córdoba

Ruta Escénica Cumbres de Achala

Conocida como el Camino de las Altas Cumbres, une Villa Carlos Paz con Mina Clavero atravesando las Sierras Grandes. Entre sus atractivos están el Parque Nacional Quebrada del Condorito, la Reserva Hídrica Pampa de Achala y el nacimiento del Río Mina Clavero.

Ruta Escénica Túneles y Volcanes

En las Sierras de Pocho, este camino bordea antiguos volcanes y se adentra en el histórico Camino de los Túneles, una obra de ingeniería de los años 30. Desde allí se contemplan la Reserva Natural Chancaní y los llanos riojanos.

Ruta Escénica de la Sierra Alta

Este trayecto une Villa Carlos Paz y La Falda en un recorrido extendido de 140 kilómetros que atraviesa Tanti, el Macizo Los Gigantes, el Río Yuspe y la Estancia Jesuítica La Candelaria. Ideal para descubrir paisajes serranos menos transitados.

Ruta Escénica Camino El Cuadrado

Con 34 kilómetros de curvas panorámicas, conecta Río Ceballos con La Falda atravesando las Sierras Chicas. Entre sus paradas destacan la Reserva Hídrica Dique La Quebrada, La Estancita y Valle Hermoso.

Ruta Escénica Caminos de Ongamira

Un recorrido cargado de historia que incluye la Estancia Jesuítica Santa Catalina, el Valle de Ongamira, Los Terrones y el Cerro Uritorco. Combina paisajes únicos con huellas de pueblos originarios y legado jesuita.

Ruta Escénica Camino de Ríos y Pinares

Parte desde el Observatorio de Bosque Alegre y atraviesa ríos, pinares y pueblos encantadores como San Clemente. Se interna en el Valle de Paravachasca y sigue hacia Calamuchita.

Ruta Escénica Calamuchita de Altura

Desde Villa General Belgrano hasta Santa Rosa de Calamuchita, este camino permite explorar aldeas de montaña como La Cumbrecita, Villa Berna y Yacanto, en un entorno de bosques y ríos.

Ruta Escénica Paisajes del Gran Lago

A los pies de las Sierras de Comechingones, combina espejos de agua, ríos y pueblos históricos. Incluye el Dique Embalse de Río Tercero, Villa del Dique, Villa Rumipal y el río Santa Rosa.