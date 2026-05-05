La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región. Este martes, 5 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 3842 (Zapatillas). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con zapatillas refleja cómo avanzas en la vida. Habla de tu preparación, comodidad y deseo de moverte. Si están nuevas, simbolizan oportunidades y energía para iniciar proyectos, viajes o cambios positivos. Si están gastadas o sucias, advierten cansancio, estancamiento o descuido. Zapatillas incómodas señalan dudas o presión externa. Perderlas o que no te queden puede hablar de inseguridad, falta de rumbo o miedo a avanzar.