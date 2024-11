Carnaval 2025: con los feriados no laborales confirmados, ¿cuándo cae y cuándo será fin de semana largo?

Tras el anuncio del Gobierno, el calendario oficial de feriados 2025 quedó establecido con una serie de modificaciones que reducen la cantidad de fines de semana largos.

Sin embargo, hay fechas que son fijas como las de Carnaval, que se establecen de acuerdo a la fecha del calendario lunar, ya que no dependen del calendario gregoriano.

La fecha del Carnaval cambia cada año porque se celebra 40 días antes del Miércoles de Ceniza, que marca el inicio de la Cuaresma, de cara a las Pascuas.

En Argentina, la Ley 1322 de 2004 establece como feriados no laborables los días lunes y martes de Carnaval. En los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical.

Si se trabaja en los días feriados, se debe recibir una compensación económica que consiste en la remuneración habitual de los días laborables, más una cantidad equivalente.

¿Cuándo cae el feriado de Carnaval 2025?

Entonces, los feriados del Carnaval 2025 caerán en las siguientes fechas:

Lunes 3 de marzo

Martes 4 de marzo

En lo que respecta a las pascuas, el 17 y 18 de abril serán jueves y viernes santos.

Los feriados de Carnaval 2025 serán en marzo.

¿Cuáles son los días no laborables de 2025?

Cabe recordar que la Ley N° 27.399 establece el régimen de feriados nacionales y días no laborables. La normativa faculta al Ejecutivo a fijar anualmente hasta tres días feriados o no laborables destinados a "promover la actividad turística".

Pero a diferencia de años anteriores, el 2025 no tendrá feriados con fines turísticos, sino días no laborables. El considerando establece los siguientes días como no laborales:

Viernes 2 de mayo

Viernes 15 de agosto

Viernes 21 de noviembre

¿Cuáles serán los feriados oficiales del 2025?

Enero

Miércoles 1 de enero: Año Nuevo.

Febrero

Hasta el momento, no hay feriados confirmados.

Marzo

Lunes 3 de marzo: carnaval

Martes 4 de marzo: carnaval

Lunes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Abril

Miércoles 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

Jueves 1 de mayo: Día del Trabajador

Viernes 2 de mayo : día no laborable con fines turísticos

: Domingo 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Junio

Viernes 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Julio

Miércoles 9 de julio Día de la Independencia

Agosto

Viernes 15 de agosto: día no laborable con fines turísticos

Domingo 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

Septiembre

No hay feriados

Octubre

Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Noviembre

Jueves 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Viernes 21 de noviembre: día no laborable con fines turísticos

Diciembre