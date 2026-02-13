El Carnaval de Barranquilla 2026 confirmó oficialmente las fechas y horarios de sus principales desfiles, que se llevarán a cabo entre el sábado 14 y el martes 17 de febrero. La programación busca que barranquilleros y visitantes disfruten de la fiesta con orden, seguridad y cada detalle del recorrido. Con el inicio del Carnaval, la ciudad se convierte en un gran escenario cultural y festivo, combinando tradición, música, color y expresiones artísticas propias del Caribe colombiano. Desde la Batalla de Flores hasta el Desfile de Joselito, los cuatro días principales reflejan tanto la raíz patrimonial como la creatividad contemporánea del Carnaval. Durante estos cuatro días, la ciudad vivirá jornadas continuas de celebración, con eventos diurnos y nocturnos que reflejan la diversidad cultural del Caribe colombiano. La agenda del Carnaval de Barranquilla 2026 incluye cerca de 40 eventos masivos y más de 50 actividades culturales y comunitarias. Entre las principales novedades se destacan: La programación fue pensada para integrar a todos los públicos y reforzar el carácter participativo del Carnaval. La Reina del Carnaval de Barranquilla 2026 es Michelle Char Fernández, joven barranquillera con una trayectoria ligada al folclor, la danza y las expresiones culturales del Caribe. Durante el lanzamiento oficial, recibió el Decreto Real de manos del alcalde Alejandro Char, en un acto cargado de simbolismo para el inicio formal de su reinado. Su designación refuerza el mensaje de un Carnaval que honra la tradición y exalta a quienes han crecido viviendo y defendiendo la fiesta desde lo cultural. El Carnaval 2026 tendrá un significado especial por varias conmemoraciones históricas: los 525 años del descubrimiento de la desembocadura del río Magdalena, los 25 años de la declaratoria del Carnaval como Patrimonio Cultural de Colombia y los 35 años del Cumbiódromo de la Vía 40. Además, se rendirán homenajes a danzas, cumbiambas y disfraces que cumplen importantes aniversarios y que hacen parte de la memoria viva del Carnaval. A esto se suma que será el primer Carnaval con un sello integral de sostenibilidad, con acciones enfocadas en el manejo responsable de residuos, la movilidad sostenible, la economía circular y la medición de la huella de carbono durante los desfiles. El concepto central del Carnaval 2026 gira en torno a volver a la raíz, exaltando la tradición sin dejar de innovar. La fiesta se proyecta como una plataforma cultural que conecta pasado, presente y futuro, y que reafirma que el Carnaval no es solo un evento turístico, sino una expresión profunda de identidad y orgullo colombiano.