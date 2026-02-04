Confirmado | Todos los bancos cerrarán sus puertas durante 72 horas y no se podrán hacer operaciones presenciales.

El regreso a la rutina tras el receso invernal tendrá un breve respiro para algunos españoles. Si bien, a diferencia de otros feriados, el Carnaval no tiene una fecha fija y su ubicación varía cada año en función de la Semana Santa, esta celebración permite disfrutar de un fin de semana largo en aquellas ciudades donde es festivo.

Esto podría provocar que las oficinas de los bancos no funcionen con normalidad y que en algunas comunidades se de el cierre total de las sucursales bancarias durante 72 horas -jueves, viernes, sábado y domingo.

Así, durante el Carnaval 2026, los bancos no cerrarán de forma general en toda España, ya que esta festividad no figura como feriado nacional.

Sin embargo, sí habrá cierre de sucursales en aquellas comunidades y municipios donde el Carnaval es considerado festivo local o día no lectivo, lo que impactará en la atención presencial. Tal y como señala el BOE, “cuando un festivo coincide con un día laborable, las entidades deben adaptar su actividad a la normativa autonómica vigente”.

¿Qué días cerrarán los bancos durante el Carnaval 2026?

El cierre bancario se aplicará en las siguientes zonas:

Cádiz (Andalucía): festivo local el lunes 16 de febrero .

Santa Cruz de Tenerife (Canarias): festivo el martes 17 de febrero .

Las Palmas de Gran Canaria (Canarias): festivo el martes 17 de febrero .

Galicia: festivo o día no lectivo el martes 17 de febrero en numerosos municipios, especialmente en A Coruña y Lugo , por la celebración del Entroido.

Región de Murcia: festivo local el martes 17 de febrero en Águilas , uno de los carnavales más reconocidos del país.

Extremadura: festivo local el martes 17 de febrero en varias localidades con tradición carnavalera.

Operaciones disponibles durante el cierre bancario de Carnaval

Aunque las oficinas bancarias no abrirán, los usuarios podrán seguir realizando operaciones digitales esenciales. Los servicios disponibles incluyen:

Retiros y depósitos en cajeros automáticos.

Transferencias desde aplicaciones y páginas web oficiales.

Pagos con tarjeta en comercios físicos y digitales.

Consultas de saldo y movimientos en apps móviles.

Los bancos han recordado a los clientes que planifiquen con antelación cualquier gestión presencial. “Es recomendable adelantar transferencias o pagos de facturas antes del cierre”, señalaron desde una entidad nacional.

Este cierre de 96 horas afectará a quienes operan con servicios presenciales, mientras que los usuarios de banca digital apenas notarán cambios.

Consejos para planificar el cierre bancario

Para evitar contratiempos durante el cierre bancario de 72 horas, se recomienda:

Adelantar transferencias y pagos importantes antes del viernes 11 de octubre. Comprobar la disponibilidad de servicios en las apps y cajeros automáticos. Retirar efectivo con antelación, especialmente en zonas rurales o turísticas. Planificar escapadas aprovechando el puente, reservando alojamiento con tiempo debido a la alta demanda.

Estos consejos ayudan a mantener la normalidad durante los festivos y evitar retrasos en operaciones financieras o comerciales.

Próximos cierres bancarios en España

De aquí a fin de año, el calendario laboral incluye varios festivos nacionales que afectarán la actividad bancaria. Según el BOE, las fechas clave serán:

1 de enero (Año Nuevo)

6 de enero (Epifanía del Señor)

3 de abril (Viernes Santo)

1 de mayo (Día del Trabajo)

1 de septiembre (Día de todos los Santos)

12 de octubre (Fiesta Nacional)

8 de diciembre (Día de la Virgen)

25 de diciembre (Navidad)

España cuenta con 14 días festivos al año, de los cuales nueve son nacionales, tres autonómicos y dos locales, lo que implica diferencias según la comunidad. Por ello, se recomienda consultar el calendario laboral regional para conocer qué días no habrá atención bancaria presencial.