Argentina Comic Con 2023: cuándo es, precio de entradas y artistas invitados

La primera edición de la Argentina Comic Con se realizó en 2013 y durante una década pasaron por ella grandes artistas del mundo del comic, el cine, las series y la cultura pop. En 2022 el evento se desarrolló en el predio de La Rural, pero este año volverá a su clásica ubicación en Costa Salguero.

Este año, el evento que reúne a los también fanáticos del gaming, anime y manga, y cosplayers, se celebrará el 2, 3 y 4 de junio. La preventa de la primera tanda de entradas comenzó el 15 de marzo y aún hay tickets disponibles en la segunda.

Argentina Comic Con 2023: precios de las entradas y dónde comprarlas

Hay cuatro tipos de entradas para el evento: general, golden, combo goldes y platinum. El valor de las mismas va desde los $ 6500 a los $ 11.000 y varían en cuanto al acceso a zonas, merchandising y ventaja horaria.

General

Acceso a la convención por un día.

Valor: $ 6500.

Golden

Acceso a la convención con ingreso de una hora antes.

Bolsa de regalo con un cómic exclusivo, póster oficial y una cuponera de descuentos para usarse dentro de la convención. Para obtenerla debe mostrarse el código QR de la entrada.

con un cómic exclusivo, póster oficial y una cuponera de descuentos para usarse dentro de la convención. Para obtenerla debe mostrarse el código QR de la entrada. Valor: $ 7600 (un día) y $ 18.000 (tres días).

Platinum

Acceso a la convención una hora antes.

Bolsa de regalo con un cómic exclusivo, póster oficial, una cuponera de descuentos para usarse dentro de la convención, credencial oficial y un bloc con diseño exclusivo. Se obtiene presentando el código QR de la entrada.

Acceso al hot zone. Es el sector exclusivo de primera fila del escenario principal.

La venta de entradas es a través de la web de Ticketek, para seleccionar el tipo de boleto deberán ingresar a este link.

Aún quedan entradas de la segunda tanda para la Argentina Comic Con 2023.

Artistas invitados a la Comic Con 2023

En su primera década de vida, se realizaron presentaciones y paneles sobre Star Wars, Star Trek, DC o Mavel. También pasaron por la edición argentina de Comic Con referentes del cómic, el cine, las series y la cultura pop.

Entre ellos Kevin Eastman, creador de las Tortugas Ninja; Henry Cavill, actor de Superman, The Witcher, entre otras; Millie Bobby Brown, Once en Stranger Things; Gillian Anderson, Scully de The x Files y Jean Milburn en Sex Educatión; y el fallecido Jason David Frank, Tommy en la franquicia Power Rangers.

En la última edición de Comic Con (diciembre de 2022) destacó la participación de Jamie Campbell Bower, quien interpretó a Vecna, el villano de la cuarta temporada de Stranger Things. * Spoiler : su personaje fue el malvado desde el inicio de la serie.

Para este año, la organización de Comic Con anunció en sus redes sociales que una de las artistas invitadas es Evanna Lynch, actriz que personificó a luna Lovegood en la saga cinematográfica de Harry Potter.

Lynch estará en la convención el 3 y 4 de junio. Tendrá un meet and greet y participará en los paneles del escenario central. Desde este mediodía estaban disponibles los tickets para conocer a la actriz en persona, sacarse una foto o llevarse un autógrafo por $ 9950, se compran en Ticketek.

Además, el staff aclaró que los tickets del meet and greet no permiten acceder al evento, deberán comprar las entradas del mismo. En las últimas horas confirmaron que otro de los artistas invitados será Gustavo Cabral, más conocido como Ciruelo.

El artista argentino está radicado en Barcelona desde fines de los 80. Trabajó con editores de Estados Unidos, España, Inglaterra y Alemania.

Es conocido en el mundo como un destacado ilustrador del Fantasy Art y su especialidad son los dragones. Durante su carrera también realizó trabajos para tapas de discos, cartas mágicas, pósters de película, portadas , entre otros.