Atención turistas: la capital europea que es el destino más económico para viajar en octubre, noviembre y diciembre

Estambul, la movida capital europea de Turquía, se destacó como el destino más económico para visitar en los meses de octubre, noviembre y diciembre, según un análisis de costos realizado por Compare the Market, un sitio web de comparación de precios del Reino Unido.

Aunque viajar a último momento suele encarecer los costos, Estambul siempre es una opción asequible dentro de Europa.

Vista panorámica de Estambul (Fuente: Pexels)

Estambul: precios accesibles en una capital histórica

Estambul es conocida por su mezcla única de culturas, donde Oriente y Occidente se encuentran. Pero más allá de su importancia histórica y cultural, uno de sus mayores atractivos es su asequibilidad para quienes buscan un destino europeo económico a finales de año.

Algunos de los costos más representativos que hacen de Estambul el destino más económico para octubre, noviembre y diciembre incluyen:

Comidas accesibles : una comida para una persona tiene un costo promedio de 7,31 libras esterlinas, lo que equivale a unos u$s 9,60.

: una comida para una persona tiene un costo promedio de 7,31 libras esterlinas, lo que equivale a unos u$s 9,60. Transporte público barato : el billete de transporte local de ida cuesta alrededor de 0,43 libras, es decir, menos de u$s 1.

: el billete de transporte local de ida cuesta alrededor de 0,43 libras, es decir, menos de u$s 1. Alojamientos razonables: el costo promedio de una noche en un Airbnb es de 68 libras esterlinas, aproximadamente u$s 89.

Estos precios hacen de Estambul una opción más económica en comparación con otras capitales europeas, permitiendo disfrutar de todo lo que ofrece sin comprometer el bolsillo.

Las bellas calles de Estambul durante el día (Fuente: Pexels)

¿Cuáles son las actividades destacadas en Estambul?

Estambul, más allá de su accesibilidad, cuenta con una amplia oferta de actividades que permiten explorar su rica historia y extensa cultura. Algunas de las experiencias más recomendadas incluyen:

Visitar Santa Sofía : uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y del mundo, que ha sido tanto basílica como mezquita.

: uno de los monumentos más icónicos de la ciudad y del mundo, que ha sido tanto basílica como mezquita. Recorrer el Gran Bazar : un mercado cubierto que data del siglo XV, ideal para quienes buscan artesanías y productos típicos.

: un mercado cubierto que data del siglo XV, ideal para quienes buscan artesanías y productos típicos. Crucero por el Bósforo: una oportunidad única para ver cómo se fusionan Europa y Asia desde el agua.

Además, Estambul es una ciudad conocida por su vida nocturna, con bares, restaurantes y clubes que ofrecen una experiencia completa a precios muy competitivos.

Comparativa con otros destinos europeos

En el análisis de Compare the Market, Estambul encabeza la lista de las ciudades europeas más asequibles, seguida de Varsovia y Budapest. En Varsovia, el costo promedio de una noche en un Airbnb es de 65 libras (u$s 85), mientras que en Budapest, una comida para una persona cuesta alrededor de 8,73 libras (u$s 11,50).

A pesar de que Estambul lidera el ranking por su relación costo-beneficio, otras ciudades europeas, como Cracovia y Praga, también figuran en la lista de destinos económicos, con precios similares en alojamiento y comidas.

A continuación, se presenta una lista de las ciudades más económicas para viajar a fines de 2024: