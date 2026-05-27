Es oficial | Grecia y Turquía prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte.

Las autoridades de Grecia y Turquía recordaron que los viajeros que ingresen al país deberán cumplir con una serie de requisitos obligatorios, incluso si cuentan con el pasaporte vigente. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España advirtió que las personas que tengan la documentación caducada, denunciada como robada o que no respeten las nuevas exigencias migratorias podrán ser rechazadas al embarque o en los controles fronterizos.

Además, Grecia ha confirmado que en los próximos años comenzará a aplicarse el sistema ETIAS, una autorización electrónica obligatoria para ciudadanos de más de 60 países exentos de visado. En ese sentido, la medida formará parte del nuevo esquema de control fronterizo del espacio Schengen y será necesaria para ingresar a Grecia y otros destinos europeos.

Grecia advierte que no permitirá la entrada en estos casos

Grecia informó que los viajeros deberán revisar cuidadosamente la vigencia y estado de su pasaporte o DNI antes de viajar. Las autoridades remarcaron que cualquier documento vencido, denunciado como sustraído o inválido implicará el rechazo al embarque aéreo.

Para ciudadanos de la Unión Europea, el DNI es suficiente para ingresar a Grecia. Sin embargo, las autoridades recomiendan viajar también con pasaporte y conservar copias físicas o digitales de ambos documentos para evitar inconvenientes en caso de pérdida o robo.

En el caso de viajeros no europeos, las exigencias serán más estrictas. Quienes no pertenezcan a la Unión Europea y estén alcanzados por la futura autorización ETIAS deberán contar con un pasaporte válido por al menos tres meses posteriores a la salida prevista del espacio Schengen.

Grecia y Turquía prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Fuente: Shutterstock).

Qué es el ETIAS, quiénes deben tenerlo y cuándo será obligatorio para viajar a Grecia

La Unión Europea implementará el ETIAS, una autorización electrónica de viaje que será obligatoria para ingresar a Grecia y otros 29 países europeos. El sistema estará dirigido a ciudadanos de más de 60 países exentos de visado, incluidos todos los países de América Latina.

Según la información difundida, el permiso tendrá un costo de 7 euros, aunque será gratuito para menores de 18 años y mayores de 70. Además, permitirá múltiples ingresos de corta duración por un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días y tendrá una vigencia de hasta tres años o hasta el vencimiento del pasaporte utilizado en la solicitud.

Aunque inicialmente se esperaba su implementación antes, las autoridades europeas indicaron que el sistema entrará en funcionamiento durante el último trimestre de 2026 y se aplicará de forma progresiva en etapas transicionales hasta convertirse en obligatorio.

Grecia y Turquía prohíben la salida e ingreso del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. (Fuente: Freepik).

Turquía prohíbe la entrada a los viajeros que no cumplan con estos requisitos

Para ingresar a Turquía, los ciudadanos españoles deben contar con un pasaporte o DNI con una validez mínima de seis meses desde la fecha de entrada al país, además de presentar el documento en buen estado de conservación, ya que las autoridades turcas pueden rechazar el ingreso si está deteriorado.

La permanencia turística permitida sin visado es de hasta 90 días dentro de un período de 180 días, aunque para estancias superiores, estudios, trabajo o actividades específicas es obligatorio tramitar un visado previo.

Asimismo, Turquía exige que los viajeros dispongan de al menos una página libre en el pasaporte y establece restricciones especiales para quienes ingresen por carretera desde fronteras con Irán, Irak o Siria, donde solo se admite el pasaporte vigente y puede requerirse una notificación previa a las autoridades.

Las autoridades españolas también recomiendan extremar la precaución en zonas turísticas y fronterizas, evitar manifestaciones y aglomeraciones, respetar estrictamente las leyes locales y abstenerse de fotografiar personas sin consentimiento, ya que esto puede derivar en sanciones penales.