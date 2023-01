Vendió su idea por u$s 5000 y el juguete que inventó llegó a Hollywood con Toy Story

En 1995 Toy Story revolucionó la industria de animación cinematográfica. Su franquicia de películas recaudó más de u$s 1300 millones en taquilla y generó un negocio millonario con los juguetes en base a sus protagonistas. Sin embargo, solo uno de los personajes ya existía en las jugueterías antes de que se estrenara el largometraje. Y su historia empezó simplemente con una papa.

George Lerner, creador de Mr. Potato Head

A George Lerner le gustaba recoger vegetales de la huerta de su abuela y transformarlos en muñecos para entretener a sus hermanas. Su cultivo preferido para esto eran las papas. Creaba a manos ojos, pies, manos y boca que luego le pegaba a cada tubérculo.

A los 27 años, en 1949, decidió salir a pitchear su idea. Lerner, oriundo de Brooklyn, había estudiado diseño gráfico y con el tiempo había logrado perfeccionar el look del juguete. No obstante, se encontró con la negativa de todas las empresas jugueteras. Eran tiempos de posguerra y utilizar vegetales en buen estado para crear un muñeco no resultaba atractivo para la industria . Finalmente le vendió su idea por u$s 5000 a una compañía que incluía el kit de piezas como premio en sus cajas de cereales.

Las personas indicadas

Pero la idea llegó a los hermanos polacos Hassenfeld. Ellos habían empezado dentro del rubro textil, luego pasaron a producir útiles escolares y para 1942 habían incursionado en la fabricación y venta de juguetes con su empresa Hassenfeld Brothers (luego conocida como Hasbro). Ellos le pagaron u$s 2000 a la empresa de cereales para que frenara la producción y acordaron con Lerner un pago de u$s 5000 más un 5% de las ventas de cada juguete .

En 1952 salió oficialmente a la venta Mr. Potato Head (Sr. Cara de Papa, en español). Cada kit traía 28 artículos para decorar al personaje, desde dos pares de bocas, cuatro narices, sombreros y anteojos hasta pelo para usar como vello facial. El pack no incluía un cuerpo , sino que se utilizaba una papa o cualquier vegetal que se tuviera a mano.

El kit de 1952 no incluía un cuerpo de plástico, sino que se utilizaban papas de verdad.

Durante el primer año vendió 1 millón de unidades y generó ventas por u$s 4 millones, según el sitio oficial del Salón de la Fama de los Juguetes. Al personaje se le agregó Sra. Cara de Papa y dos niños, Brother Spud y Sister Yam, en 1953. A su vez, se convirtió en el primer juguete en tener una publicidad en televisión.

Pero en los 60 tuvieron que hacer cambios. El gobierno estadounidense promovió las leyes de Seguridad Infantil y de Protección Infantil y Seguridad de los Juguetes y esto obligó a Hasbro a modificar el producto. En 1964 cambiaron la papa por un cuerpo de plástico y poco después agrandaron el tamaño del juguete para evitar potenciales accidentes por asfixia.

Salto al estrellato

La popularidad del producto era tan grande que hasta recibió cuatro votos en las elecciones de alcalde de Boise, Idaho, en 1985. Por eso, Pixar puso sus ojos en la marca para su próximo gran proyecto. Sr. Cara de Papa fue el único producto licenciado para aparecer en Toy Story y esto incrementó aún más su alcance en las nuevas generaciones.

El humorista Don Rickles le puso voz al personaje en Toy Story. Volvió a aparecer en todas las secuelas

Desde 2000 forma parte del Salón de la Fama de los Juguetes en los Estados Unidos. La línea se agrandó con otras versiones inspiradas en franquicias conocidas, como Optimash Prime (Transformers), Tony Starch (Marvel) y Darth Tater (Star Wars) .

A partir de 2021 Hasbro anunció que cambiaría el nombre del producto para que tuviera género neutro. Si bien la versión masculina continuará llamándose Sr. Cara de Papa, la marca en sí misma ahora se vende como Cara de Papa.